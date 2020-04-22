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Karadeniz'de bir doğa harikası: Pokut Yaylası
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 22.04.2020 - 15:44,Son Güncelleme:

Karadeniz'de bir doğa harikası: Pokut Yaylası

Pokut Yaylası, tertemiz havası, yemyeşil doğası, inanılmaz manzarasıyla Karadeniz Bölgesinin cennet köşelerinde biri.

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Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi’nin güneyinde, Fırtına ve Hala derelerinin oluşturduğu vadiler arasında bulunan yayla, orman üst sınırı civarında 2 bin 32 metre yükseklikte yer alıyor. Pokut Yaylasının en önemli zenginliklerinden biri, normalde 1800 metreden sonra ağaç türlerinin yetişmemesine rağmen, Karadeniz yelini aldığı için burada ağaç yetişmesi.

Karadenizde bir doğa harikası: Pokut Yaylası


Diğer bu yükseklikte ağaç türüne rastlanılmaması Pokut oldukça ağaçlık. Yaylaya arabayla ve yaya olarak ulaşım sağlanıyor. Doğa yürüyüşü yapmak ve dinlenmek için ideal bir ortam sergileyen Pokut Yaylası, zengin biyolojik çeşitliliklerinin yanı sıra emsalsiz bir sivil mimari yapıya sahip.

Karadenizde bir doğa harikası: Pokut Yaylası


Çamlıhemşin İlçesi’ne 15 km mesafede bulunan yaylanın özgün mimarisi de ilgi çekici. Sisli manzaraları ve otantik ahşap evler, yaylaya masalsı bir hava katmakta. Yaylada, pansiyon olarak hizmet veren yayla evlerinde konaklama imkanı bulunuyor. Pokut yaylasından; Hazindak ve Sal yaylasına da geçilebiliyor.

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