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Karadeniz yaylalarında kar güzelliği
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Karadeniz yaylalarında kar güzelliği

Karadeniz'in yükseklerinde bulunan gölet ve obalar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

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Ordu'nun Kabadüz ilçesi Taşbaşı Obası ile Giresun'un Hamzabey Obası arasında bulunan gölet ve etrafını çevreleyen ladin ormanlarıyla, obada bulunan yayla evlerinin üzerine yağan karla seyrine doyumsuz manzara oluştu.

Karadeniz yaylalarında kar güzelliği



İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla yaylayı doyumsuz bir güzelliğe büründü. Bir TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisiyle Taşbaşı Obası'nın doğal güzelliğini tüm Türkiye öğrenmişti. Halen çekimlerinin devam ettiği Taşbaşı Obası'na yurt içi ve yurt dışından çok sayıya ziyaretçi geliyor.

Karadeniz yaylalarında kar güzelliği


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