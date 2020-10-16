Karadeniz turunuza mutlaka eklemeniz gereken 5 yer

Karagöl

Artvin ilinin Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, görülmeye değer bir doğa harikası. Biri büyük biri küçük olan iki gölden oluşan bu göl genelde sislerle kaplı. Eğer şanslıysanız aklınıza başınızdan alacak manzarayı tamamen görebilirsiniz. Muhteşem doğa fotoğrafları çekebileceğiniz bir göl turunu da oraya kadar gitmişken mutlaka yapmalısınız. Giderken yanınıza mutlaka yağmurluk alın. Ani bastıran yağmurlar için koruma sağlaması için gerekli olabilir. Yağmur bile yağsa o eşsiz manzara etrafında yürüyüş yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Karagöl, son zamanlarda düğün fotoğrafları gibi özel çekimler için de sık sık kullanılan bir doğal plato haline geldi.

Zilkale

Doğası kadar tarihi değerleriyle de ilgi toplayan Kardeniz’de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında Zilkale yer alıyor. Rize’de bulunan Zilkale, Fırtına Vadisi’ndeki yüksek bir tepede konumlanmış. Doğa ile tarihin bir arada görülebileceği en iyi yerlerden biri olmakla birlikte kendinizi neredeyse bulutlarda hissedeceğiniz bir konuma sahip. Kalenin üstünden Fırtına Deresi’ni de izleyebilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Sümela Manastırı

Trabzon’da bulunan Sümela Manastırı görkemli yapısıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Uzun süren tadilatların bitmesinin ardından yerli ve yabancı turistleri yeniden Trabzon’a çekmeyi başaran manastır, UNESCO ‘Dünya Mirası Geçici Liistesi’nde yer alıyor. Uzun yürüyüş yolu ve merdivenleri aşarak ulaşabileceğiniz manastır tüm o yorgunluğa değecek kadar güzel. Karadeniz turuna eklenmesi gereken yerler arasında da her zaman ilk sıralarda yer alıyor.

Pokut Yaylası

Karadeniz’e gidip eşsiz yaylalarını gezmeden dönmek olmaz. O kadar çok seçenek arasından karar vermekte zorlanıyorsanız, bizim size bir önerimiz var: Pokut Yaylası. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan yayla manzarasıyla aklınızı başınızdan alacak. Yaylaya gidilecek en güzel mevsim ise Ekim ayıdır. Aynı zamanda bu harika yaylada konaklayabileceğiniz köy evleri de bulunuyor. Temiz hava iştahı açar derler. Yaylada Karadeniz’e özgü neredeyse tüm yemekleri tadabilmeniz mümkün. Ama mutlaka tatmanız gerekenler arasında kaymaklı muhlama ilk sırada yer alıyor desek doğru olur.

Valla Kanyonu

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olma özelliğini taşıyan Valla Kanyonu, Kastamonu ilinin Pınarbaşı ilçesinde bulunuyor. Çok yakın zamanlarda popüler olan bu kanyon 4 arkadaşın gezileri sırasında kaybolmasıyla keşfediliyor. Kanyonun yürüyüş parkurları epey zorlu olduğundan genelde bir kısmı gezilebiliyor. Yanınızda uygun teçhizat ve rehber ile gezilebilmesi ise mümkün. Kanyonu tepeden izleyebileceğiniz bir seyir terası da mevcut.