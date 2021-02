Karacadağ Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Karacadağ Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Haftanın ve senenin yorgunluğunun, stresinin atılmasını isteyen, kış sporlarını seven kişiler, kayak merkezlerine gitme yönünde tercih hakkı kullanmaktadırlar. Kışın eşsiz manzaralarıyla, kayak yapmak isteyen kişilerin, Karacadağ kayak merkezine gittiği söylenebilir. Kayak ve kış sporları konusunda Güneydoğu'da yer alan ve isminden söz ettiren Karacadağ kayak merkezi, son zamanlarda bilinen kayak merkezleri içerisinde yer almaktadır.



Ülkenin her yerinden ziyaretçileri ağırlayan bu merkez, ziyaretçilerini en güzel şekilde ağırlamaktadır. Karacadağ Kayak Merkezi; bölgede kar yağışının durumuna bağlı şekilde açılmaktadır. Bununla birlikte kasım ayı sonlarına doğru açılmaktadır. Kayak merkezi yaklaşık olarak 4 ay boyunca hizmet vermektedir. Kayak merkezinin çevresinde hizmet evi ve kafe de bulunmaktadır.



Karacadağ Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Şanlıurfa Karacadağ Kayak Merkezi; son senelerde özellikle ziyaretçiler açısından çok tercih edilmektedir. Kasım ayının sonuna doğru açılan ve hizmet veren kayak merkezi, dört ay boyunca ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Yaklaşık olarak 700 metre uzunluğuna sahip olan kayak merkezi, oldukça geniş bir alana sahiptir. Siverek ilçesinin sınırlarında yer alan kayak merkezi ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktadır. Kayak merkezinin etrafında hizmet evi ve kafeler bulunmaktadır.



Karacadağ Kayak Merkezi Nerede?



Siverek ve Diyarbakır'ın ortasında bulunan Karacadağ zirvesinde yer almaktadır. Bununla beraber yaklaşık şekilde 1920 rakımlı bölgede bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kayak merkezi, Karacadağ Kayak Merkezidir. Bu özelliğiyle beraber ''Güneydoğu'nun Uludağ Kayak Merkezi'' olarak isimlendirilmiştir. Karacadağ Kayak Merkezi; 700 metre uzunluğa sahip olan kayak pisti; kış ve kayak sporlarını seven bireyler adına keyifli vakit geçirme imkanını en iyi biçimde sunmaktadır. Karacadağ adını; Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin şehirlerini birbirine bağlayan dağdan almıştır.



Karacadağ Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



Siverek ve Şanlıurfa ilçelerine oldukça yakın mesafede yer alan merkez, son zamanlarda pek çok kişinin ilgi odağı haline gelmiştir. Bölgede kış mevsimlerinin başlamasıyla beraber kendini gösteren kar yağışı ile kayak merkezi ziyaretçilerine hizmet vermektedir.



Karacadağ Kayak Merkezi; Şanlıurfa'ya yaklaşık 150 km, Diyarbakır'a ortalama olarak 65 km uzaklıkta, Siverek'e yaklaşık 60 km mesafede yer almasından ötürü ulaşım olanakları çok kolaydır. Diyarbakır ile Siverek yol yönlendirmeleri takip edilerek kayak merkezine çok rahat bir şekilde ulaşılır. Örgütlü yolu veya Yiğitli köy yolu dönemeçlerinden, sola dönerek Karacadağ Kayak Merkezine gitmek mümkündür. Köy yolunun belli bir bölümü asfaltla kaplı olduğu için daha kısa zamanda kayak merkezine yetişmek mümkün olacaktır.



Karacadağ Kayak Merkezi Ücreti



Karacadağ Kayak Merkezi; bulunmuş olduğu şehir merkezi ve çevre şehirlerden gelen kişilerle canlanan, her yıl bilhassa kış mevsiminde, hafta sonlarında ve sömestr tatillerinde tercih edilen bir turizm merkezidir.



Otopark yer alan kayak merkezi içerisinde özel araçlar ile beraber kayak merkezine gelen kişiler adına otopark ücreti yalnıza 10 Lira gibi bir rakama sahiptir. Bunun yanı sıra tesise giriş adına herhangi bir ücretin alınmadığını belirtmek gerekir. Kayak takımı kiralamasının bir saatlik ücreti 25 Lira olup, günlük kayak takımı kiralama ücreti ise 80 Liradır. Kızak kiralama ücretinin saati 20 Lira olup, lift ise gün boyu ücretsizdir.



Karacadağ Kayak Merkezi Otel Ücretleri Ne Kadar?



Karacadağ Kayak Merkezi; yakınında yer alan konumdaki otellerle ziyaretçileri en konforlu biçimde ağırlamaktadır. Gecelik konaklama ücretleri, otellerin konumuna, özelliklerine, oda sayısına, kişi sayısına göre farklılık göstermektedir. Gecelik olarak konaklama ücretleri her cebe uygundur. 200 Liradan başlayan fiyatlar dahilinde konaklamak ve güzel bir tatil yapmak kesin olacaktır.