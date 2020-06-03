MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKaraca Mağarası, ziyarete açıldı
GeriSeyahat Karaca Mağarası, ziyarete açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Karaca Mağarası, ziyarete açıldı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Karaca Mağarası, ziyarete açıldı

Gümüşhane'deki dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan Karaca Mağarası, koronavirüs tedbirleriyle normalleşme süreci kapsamında yeninden ziyarete açıldı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından Karaca Mağarası, normalleşme kapsamında yeniden ziyarete açıldı. Mağarada sezon öncesi elektrik, yürüyüş yolları ve diğer bakımların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı belirlediği kurallarla turizm sezonu başladı. Girişine salgınla ilgili uyarıcı levhalar konulup, hijyen ve sosyal mesafe uyarıcı çizgiler yerleştirilen mağaraya, maskesiz girişe müsaade edilmeyecek. Sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu mağaranın kapalı alanına ise aynı anda 15 kişi girebilecek.

Karaca Mağarası, ziyarete açıldı


İLK KEZ ZİYARET ETTİ

Trabzon’dan mağarayı ziyarete gelen Anıl Can, salgın nedeniyle sürekli gezi planını ertelediklerini ve sürecin normalleşmeye başlamasının ardından planları dahilinde Karaca Mağarası'na geldiklerini belirterek, “İlk kez gördük burayı. İçerideki oluşumların yoğunluğu çok güzel görüntü oluşturmuş. Mitolojik havası var sanki mağaranın” dedi.

Karaca Mağarası, ziyarete açıldı


KARACA MAĞARASI

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metrekare genişliğe sahip, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana gelen mağara, çok çeşitli renk ve şekillerdeki damla taşlardan oluşuyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağaraya, her yıl binlerce turist geliyor. 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle