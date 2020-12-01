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Karaca Mağarası bu sezon 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01.12.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Karaca Mağarası bu sezon 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Gümüşhane'de, 1 Haziran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiriyle ziyarete açılan Karaca Mağarası'nı, 6 ayda 50 bin 223 kişi ziyaret etti.

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Gümüşhane'de, 1 Haziran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiriyle ziyarete açılan Karaca Mağarası'nı, 6 ayda 50 bin 223 kişi ziyaret etti.İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Torul ilçesinin Cebeli köyü sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, bu sezon Kovid-19 salgını nedeniyle kapılarını 1 Haziran'da ziyaretçilerine açtı.Sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösterilen 150 milyon yılı aşkın geçmişe sahip mağarada, pandemi önlemleri kapsamında 1500 metrekare kapalı alanda 15'erli grupların 15 dakikalık kısa süreli ziyaretine izin verildi.

Karaca Mağarası bu sezon 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı



Sezonun bugün sona ermesiyle ziyarete kapatılan Karaca Mağarası'nı, açık olduğu yaklaşık 6 ay boyunca 50 bin 223 yerli ve yabancı turist gezdi.Karaca MağarasıTorul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde 1983'de bulunan ve 1996'da turizme kazandırılan Karaca Mağarası, şehir merkezine 17 kilometre mesafede ve 1550 metre rakımda yer alıyor.Gümüşhane-Trabzon kara yolunun 12. kilometresinden kuzeye ayrılan 4 kilometrelik yolu takiben ulaşılan mağaranın çevresinde, kır kahvesi, dinlenme tesisleri gibi ziyaretçilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacakları mekanlar bulunuyor.

Karaca Mağarası bu sezon 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı



Damla taş oluşumları bakımından oldukça zengin Karaca Mağarası'nda, sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri ve perde damla taşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve mağara gülleri dikkati çekiyor.Gümüşhane'nin önemli turizm değerlerinden Karaca Mağarası, her yıl 15 Kasım-15 Nisan arasında iç nemlenmesinin sağlanması, doğal oluşumların kararmaması ve bakım çalışmaları için ziyarete kapalı tutuluyor.

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