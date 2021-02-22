Karaca Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Karaca Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Karaca Adası, daha önceden pek bilinmemesine rağmen, hakkında çıkan haberlerle popüler bir hale gelmiştir. Sessiz, sakin ve ıssız bir ada olan Karaca Adası’na yalnızca günü birlik tekne turları düzenlenmektedir.

Karaca Adası Hakkında Bilgi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı olan Karaca Adası'nın 316.000 metre karesi müstakil tapulu, 65.000 metre karesi ormanlık alan olmak üzere 381.000 metre yüz ölçümüne sahiptir. Adanın tamamı Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Türk bir iş adamına aittir. Fakat satın aldığı günden bu yana pek bir değişiklik yapılmamıştır.

Karaca Adası Tarihi

Karaca Adası’nın tarihi hakkında pek bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ada 1983 yılında birinci dereceden sit alanı olarak ilan edilmiştir. O zamanlar adayı satın alan iş adamı, üzerine 7 yıldızlı bir otel yaptıracağını belirttiği halde, günümüzde hala böyle bir girişim gerçekleşmemiştir.

Karaca Adası Nerede?

Karaca Adası, Muğla şehrinin Marmaris ilçesine bağlı bir adadır. Ada, Gökova körfezi sınırlarında yer almaktadır. En yakın Karaca Köyüne 500 metre uzaklıkta bulunur.

Karaca Adası’na Nasıl Gidilir?

Muğla’dan Marmaris’e düzenlenen servisler ile ilk olarak Marmaris’e daha sonra da yine otogardan kalkan servislerle Karaca Köyü’ne gitmek gerekmektedir. Karaca köyünden 500 metre kadar uzak olan adaya ister dalış isterseniz de tekne turları ile gidebilirsiniz.

Karaca Adası Konaklama Seçenekleri

Karaca Adası'nda genellikle müstakil evler bulunmaktadır ve çoğu kişi burada ikamet etmektedir. Sahibi olan iş adamı her yıl adanın vergisini ödediği halde üzerinde herhangi bir gelişme yapılmamıştır. Bu durumda ada üzerinde konaklama seçenekleri de oldukça düşüktür.

Genellikle adaya günü birlik ziyaretler yapılmaktadır. Adaya en yakın Karaca Köyü içerisinde birbirinden güzel oteller, farklı ücret seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca pansiyon, butik otel ve ev kiralama seçenekleriniz de mevcuttur.

Karaca Adası Gezilecek Yerler

Karaca Adası doğal güzellikleri ve ormanlık alanlarıyla bilinmektedir. Adada antik çağlara ait yaşam belirtileri bulunmaktadır. Gezinize ilk oradan başlayabilirsiniz. Euthena ve Amnistos antik kentleri Karaca Köyü'nün yakınlarında kalır. Euthena antik kenti tepe alanda kalan antik kentlere yaklaştıkça sur kalıntılarını, sarnıçları ve kaya mezarları görebilirsiniz. Ayrıca en tepede bir de tapınak bulunmaktadır.

Amnistos antik kent ise, köyün yakınlarında bulunan bir burun üzerindedir. Yine burada da o zamanlara ait surların kalıntılarını görebilirsiniz. Ayrıca deniz kıyısında da eski bir liman duvarı yer almaktadır.

Karaca Adası'nın hemen yakınında bulunan Karaca Köyü çam ormanları ile kaplıdır. Küçük bir marina, iskele ve yelkencilik okulu mevcuttur. Tekne turları yapabilir, yelkencilik dersleri alabilirsiniz. Ayrıca dalış için oldukça elverişlidir.

Ormanlık alanlarda pek çok patika yollar bulunmaktadır. Doğa yürüyüşleri ve trekking yapılabilirsiniz. Ayrıca Karacasöğüt Şelalesi'ni de ziyaret etmeyi unutmayın. Bu şelale 25 metre yükseklikten dökülen doğal bir havuz oluşturmaktadır.

15,5 derinliğinde ve 421 metre uzunluğunda olan mağara içerisinde iki adet göl bulunmaktadır. Mağaranın tamamı açık olmasa da turistler için görülmeye değer doğal bir güzelliktir.

Karaca Adası Özellikleri

Karaca Adası zeytin ağaçları ile ünlüdür. Etkileyici bir koy içerisinde yer alır. Doğal bir havuza sahip olan şelalesi, antik yerleşim kalıntıları ve mağarası ile bilinmektedir. Ana karaya yakın olması ve düzgün bir altyapı sistemi sayesinde dalış yapan kişilerin tercih ettiği bölgelerden biridir. Toplamda 4 parselden oluşan adanın sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşan zengin bir iş adamıdır.