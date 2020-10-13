Karaburun Plajları 2020 - Karaburun'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Hem sakinlik isteyen hem de rahatına düşkün olanlar için Karaburun batı ve doğu kesimlerinde ki plajları ile öne çıkıyor. Tertemiz suyunun incecik kumları ile birleştiği harika sahiller, ailece ya da tek başına güzel bir tatil keyfi tanımaktadır. Ücretli veya ücretsiz şekilde pek çok olanakları ile ihtiyaçlarımızı karşılayacak plajlar arasından tercih yapabilirsiniz.

Incirlikoy Plajı

Türkiye'nin en Berrak ve temiz suları içerisinde yer alan İncirlikoy plajı, deniz gözlüğü kullanmadan dahi 10 metre derinliğindeki farklı balık çeşitlerini görme olanağı tanıyor. 30 metre uzunluğundaki kumsalı ile ailece güzel bir gün geçirme şansı tanımaktadır. Halk Plajı olması ile ücretsiz giriş imkanı tanıyan bölge, aynı zamanda şemsiye ve şezlong ücreti olarak 15 veya 20 TL ödeme talep etmektedir. Böylece soyunma kabini, duş ve WC ile duş gibi olanaklarından faydalanmak mümkün.

Bodrum Plajı

Mavi bayraklı bir plaj olması ile beraber aynı zamanda 105 kilometre uzaklıktaki Bodrum Plajı, bölgenin en çok tercih edilen alanlarından biridir. Özellikle yaz aylarında yoğun döneminde oldukça kalabalık bir dönem geçiren Bodrum plajı, çakıllı sahili ve berrak suyu ile ön plana çıkıyor. Girişin ücretsiz olduğu plaj aynı zamanda belediye tarafından şezlong ve şemsiye ile desteklenmektedir. Aynı zamanda bölgede farklı kafeterya ve restoranlar bulunuyor. Böylece soyunma kabini ve WC ile duşun yanı sıra yiyecek ve içecek tedarikine de sağlamak mümkün.

Mimoza Koyu Plajı

Yukarı Bodrum şeklinde de ifade edilen Mimoza koyu Plajı, işletmeler tarafından kontrol edilen nadir alanlardan biridir. Uzun sahili ile beraber iki farklı işletme tarafından hizmet verilen plaj, ücretsiz bir giriş olanağı tanımaktadır. Ancak şezlong ve şemsiye konusunda 15 veya 20 TL gibi bir ücret ödenmesi gerekiyor. Böylece diğer varlıklardan faydalanabilir ve gün içerisinde yiyecek ve içecek imkânını değerlendirebilirsiniz.

Kuyucak Plajı

İskeleye yakın olması ile beraber mavi bayraklı plajlar içerisinde yer almaktadır. Diğer plajlara göre daha sakin ve sessiz olmasının yanı sıra, berrak suyun yaz tatilin keyfini en iyi şekilde çıkarma olanağı tanıyor. Kumsal bölüm çakıllı olması ile beraber sığ bir denize sahiptir. Bu doğrultuda çocuklu aileler için ve yüzme bilmeyenler adına güvenli şekilde denize girme olanağı sağlıyor. Plajı kullanmak ücretsiz ancak şemsiye ve şezlong için cüzi miktarda bir ücret ödemek gerekmektedir.

Dolungaz Camping Alanı

Adından da anlaşılacağı üzere kamp kurmak isteyenler için en güzel plajlar içerisinde yer almaktadır. Özellikle koy girişinde muhteşem bir manzara ile karşılaşan pek çok kişi, denizin berraklığı ile hayretler içerisine düşüyor. Plaj ücretsiz olması ile beraber etrafta herhangi bir tesis bulunuyor. Bu yüzden burada denize girmek isteyenler yanında şezlong ve şemsiye getirmelidir. Aynı zamanda soyunma kabini ve WC ile duş imkanı da yer almamaktadır. Kumsal alanı taşlık olmak ile beraber çocuklar için uygun olmadığını söylemek mümkün.

Ardıç Plajı

Karaburun'da en geniş halk plajları arasında Ardıç Plajı gelmektedir. Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan bu plaj, oldukça geniş kumsalı ve incecik konuları ile ön plana çıkıyor. Plaj içerisinde herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Aynı zamanda belediye tarafından tesis edilmiş şemsiye ve şezlong olanları bulunmaktadır. Ayrıca yelkenli ve Jet Ski ile beraber bu gibi birçok farklı alternatif yer alıyor.