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Karaahmetli Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası havadan görüntülendi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 15:42,Son Güncelleme:

Karaahmetli Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Kırıkkale'de her gün yüzlerce vatandaşı ağırlayan Karaahmetli Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası havadan görüntülendi.

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İç Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Kırıkkale'nin de incisi olarak bilinen Karaahmetli Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında olan Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Karaahmetli Tabiat Parkının eşsiz manzarası havadan görüntülendi


Kırıkkale Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Kapulukaya Baraj gölünün sağladığı doğal kaynak değerleri yanında günü birlik rekreasyon ve spor aktiviteleri yapılabiliyor. Bunlardan piknik, doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı ve kuş gözlemciliği ziyaretçiler tarafından alan içerisinde gerçekleştirebiliyor. Alanda, topoğrafik yapıya ve yükseltiye bağlı olarak çeşitlilik gösteren değişik ekosistemler doğal niteliklerini korumakta, alan içerdiği, orman, kaya, step, birçok yaban yaşamına ve bilimsel araştırmalara da olanak sağlanıyor.

Karaahmetli Tabiat Parkının eşsiz manzarası havadan görüntülendi


Tabiat Parkı'nda; Piknik, doğa yürüyüşü, olta balıkçılığı ve kuş gözlemciliği ziyaretçiler tarafından alan içerisinde gerçekleştirilebiliyor. kamelyalar, piknik masaları, doğal kaynak suyunun aktığı çeşmeler, çocuk oyun alanları, otopark ve spor aktivite alanları da bulunuyor.

Karaahmetli Tabiat Parkının eşsiz manzarası havadan görüntülendi


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