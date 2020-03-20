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Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20.03.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

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Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, iki gün etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü. İç Ege'de yer alan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu. Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü

Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü


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