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Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz
Seyahat
Neslişah AYGÖREN/neslişah.aygören@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.02.2025 - 19:15 | Son Güncelleme:

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Sevdikleriyle eğlenceli bir tatil için kar yağmasını heyecanla bekleyen çok. Siz seyahat planınızı yaparken biz de valiz hazırlığınızı kolaylaştıracak farklı parçalardan oluşan listemizi paylaşıyoruz. Gözlerinizi karın parlak beyazından koruyacak gözlükten ellerinizi kuru ve sıcak tutacak eldivene, hem pist hem şehirde giyilecek son moda montlara önerilerimize bakıp alışverişe öyle çıkın.

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Gözleri koruyalım

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Kayak yaparken bembeyaz karlar gözlerinizi kamaştırmasın diye yanınıza mutlaka bir gözlük almalısınız. Kiralamak da iyi fikir.

Son moda olsun

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Belden kemerli kayak montları bu kış öne çıkıyor. Markada farklı renk seçenekleri de bulmak mümkün.

Sıcak tutsun

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

İçi polarlı olduğu için sıcacık tutuyor ve rüzgâr, su geçirmiyor. Böyle bir tayt kayak için tam bir kurtarıcı olur.

Siz kaymaya odaklanın

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Su geçirmez, nefes alan yapısı, hafif yalıtım ve gelişmiş ısı yansıtıcı astarı sayesinde üşütmüyor. Siz de bu sayede rahatlıkla sporunuza odaklanabilirsiniz.

Ekstrem sporlara uygun

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Marka klasik modellerinin yanında Extreme Koleksiyonu da çıkardı. Bu koleksiyonda kayak için de birçok yeni alternatif sunuyor.

Kayak montu önemli

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Sıkı bir kayak montsuz olmaz. Tatilin ardından çok soğuk havalarda şehirde de kullanmaya devam edebileceğiniz bir model seçtik.

Yılın rengi pistlerde

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Senenin rengi bordoyu kayak aksesuarlarınızda tercih edebilirsiniz. Özellikle berelere çok yakışıyor.

Elleriniz ıslanmasın

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Su geçirmez, ultra hafif ve ısı tutan yapısıyla elleriniz sıcak kalacak. Dokunmatik ekran uyumlu olması da artısı...

Önce güvenlik

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Kayak çok eğlenceli bir spor olabilir ama kazalara karşı tedbirli olmak ve güvenliği elden bırakmamak gerek. Kaskları eksik etmeyin.

Miniklere tulum gerek

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Çocuklar için tulumlar daha ideal olabilir. Markanın kıyafetleri kayakta sıkça tercih ediliyor.

Çocuklar rengârenk

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Soğuktan koruması bir yana, çocuklarınız için eğlenceli ve canlı renklerde seçimler yapabilirsiniz. Markaya Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlk deneyim için

Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Bebeklerinize özel, ilk kez kızak kayarken giymeleri için tasarlanan tulum hem sıcak tutuyor hem de kara gömülmelerini engelliyor.

 

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