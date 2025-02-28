Kar tatili valizimizi hazırlıyoruz

Gözleri koruyalım





Kayak yaparken bembeyaz karlar gözlerinizi kamaştırmasın diye yanınıza mutlaka bir gözlük almalısınız. Kiralamak da iyi fikir.

Son moda olsun





Belden kemerli kayak montları bu kış öne çıkıyor. Markada farklı renk seçenekleri de bulmak mümkün.

Sıcak tutsun





İçi polarlı olduğu için sıcacık tutuyor ve rüzgâr, su geçirmiyor. Böyle bir tayt kayak için tam bir kurtarıcı olur.

Siz kaymaya odaklanın





Su geçirmez, nefes alan yapısı, hafif yalıtım ve gelişmiş ısı yansıtıcı astarı sayesinde üşütmüyor. Siz de bu sayede rahatlıkla sporunuza odaklanabilirsiniz.

Ekstrem sporlara uygun





Marka klasik modellerinin yanında Extreme Koleksiyonu da çıkardı. Bu koleksiyonda kayak için de birçok yeni alternatif sunuyor.

Kayak montu önemli





Sıkı bir kayak montsuz olmaz. Tatilin ardından çok soğuk havalarda şehirde de kullanmaya devam edebileceğiniz bir model seçtik.

Yılın rengi pistlerde





Senenin rengi bordoyu kayak aksesuarlarınızda tercih edebilirsiniz. Özellikle berelere çok yakışıyor.

Elleriniz ıslanmasın





Su geçirmez, ultra hafif ve ısı tutan yapısıyla elleriniz sıcak kalacak. Dokunmatik ekran uyumlu olması da artısı...

Önce güvenlik





Kayak çok eğlenceli bir spor olabilir ama kazalara karşı tedbirli olmak ve güvenliği elden bırakmamak gerek. Kaskları eksik etmeyin.

Miniklere tulum gerek





Çocuklar için tulumlar daha ideal olabilir. Markanın kıyafetleri kayakta sıkça tercih ediliyor.

Çocuklar rengârenk





Soğuktan koruması bir yana, çocuklarınız için eğlenceli ve canlı renklerde seçimler yapabilirsiniz. Markaya Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlk deneyim için





Bebeklerinize özel, ilk kez kızak kayarken giymeleri için tasarlanan tulum hem sıcak tutuyor hem de kara gömülmelerini engelliyor.