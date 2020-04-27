Anadolu Ajansı
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Kar suları ile oluşan baraj gölü görsel şölen sunuyor
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Küpe Dağı'nın kar suları ile dolan baraj gölü görenleri büyülüyor.
Taraşçı Mahallesi'nde bulunan ve sulama amaçlı yapılan baraj, kış aylarında Küpe Dağı'na yağan metrelerle karın erimesiyle doluyor. Bir tarafta Küpe Dağı, bir tarafta yeşil ormanları ile çevrili baraj gölü etrafı, yürüyüş yolu ve mesire alanları ile çevrili olmasına rağmen yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kapalı.
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