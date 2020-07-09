Kar suları ile beslenen göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası ile Hakkari ve Van sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan dağlık bölgede karların erimesi sonucu oluşan doğal göl, vatandaşları kendine çekti. İlkbahar ve yaz aylarında doğaseverlerin akınına uğrayan göl, berrak suyuyla göz kamaştırıyor.







Yılmaz Gökçe adında bir vatandaş fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini söyledi. Gökçe, "Göl yaz aylarında kar sularının erimesi ile güzelliğine güzellik katıyor. Herkesi bu doğa harikası olan bölgeye davet ediyoruz" dedi.







