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Kar suları ile beslenen göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

Kar suları ile beslenen göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Şırnak’ta bulunan ve kar suları ile beslenen dev göl, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin akınına uğradı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeye gelen fotoğrafçılar, en güzel kareyi yakalamak için birbirleri ile yarıştı.

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası ile Hakkari ve Van sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan dağlık bölgede karların erimesi sonucu oluşan doğal göl, vatandaşları kendine çekti. İlkbahar ve yaz aylarında doğaseverlerin akınına uğrayan göl, berrak suyuyla göz kamaştırıyor.

Kar suları ile beslenen göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu


Yılmaz Gökçe adında bir vatandaş fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini söyledi. Gökçe, "Göl yaz aylarında kar sularının erimesi ile güzelliğine güzellik katıyor. Herkesi bu doğa harikası olan bölgeye davet ediyoruz" dedi.

Kar suları ile beslenen göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu


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