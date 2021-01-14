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GeriSeyahat Kar altındaki Kayaşehir, eşsiz manzarasıyla hayran bıraktı
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Kar altındaki Kayaşehir, eşsiz manzarasıyla hayran bıraktı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Kar altındaki Kayaşehir, eşsiz manzarasıyla hayran bıraktı

Nevşehir’de uzun süredir beklenen ve dünden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrasında Nevşehir Kalesi etrafındaki Kayaşehir’e beyaza büründü.

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Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması beklenirken yağış sonrasında Nevşehir’de oluşan beyaz görüntü kendisine hayran bıraktı.

Kar altındaki Kayaşehir, eşsiz manzarasıyla hayran bıraktı


Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen ve 2020 yılı ortalarında Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir’de beyaz örtü ile kaplandı. Açıldığı günden bu yana kısa sürede 120 bini aşkın yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kayaşehir, drone ile havadan görüntülendi.

Kar altındaki Kayaşehir, eşsiz manzarasıyla hayran bıraktı


Doyumsuz manzarası ile fotoğraf tutkunlarının kış aylarında gözde merkezlerinden biri haline gelen Kayaşehir’i ziyaret eden turist sayısında pandeminin sona ermesi ile birlikte ciddi bir artış yaşanması bekleniyor.

Kar altındaki Kayaşehir, eşsiz manzarasıyla hayran bıraktı


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