Kapuzbaşı Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Kapuzbaşı Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kapuzbaşı Şelalesi, Demirkazık Dağının doğu kısmında yer alıyor. Ensenin Tepesi adı verilen yekpare kayalığın doğu ve güney yamaçlarından çıkarak Suarısı deresine dökülüyorlar.

Kapuzbaşı Şelalesi Nedir?

Dağ içindeki kaynak sularının buldukları kanallar sayesinde dışarı akması sonucu oluşan su akıntısına şelale deniyor. Bulunduğu bölge Kapuzbaşı köyü sınırları içinde olduğu için bu köyün adı verilmiştir.

Kapuzbaşı Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Kapuzbaşı Şelalesi İç Anadolu Bölgesinde bulunan Kayseri ili sınırları içindedir. Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin Kapuzbaşı Köyünün yakınındaki tepenin doğu ve güney yamaçlarında bulunuyor.

Kapuzbaşı Şelalesine Nasıl Gidilir?

Kapuzbaşı Şelalesi Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin Kapuzbaşı Köyü yakınında bulunuyor. Kayseri üzeri gelecek olanlar Kayseri-Yahyalı yolunu takip ediyorlar. Yahyalı-Şelale arası 55 kilometredir. Doğu Bölgesi tarafından gelecekseniz, Pınarbaşı-Develi-Yahyalı güzergahını takip ediyorsunuz.

Kapuzbaşı Şelalesi Adana’nın Aladağ ilçesine 40 kilometre yakınlığında olduğu için Adana üzeri gidecekler için güzergah daha kolaydır. Güneydoğu Bölgesinden geliyorsanız Osmaniye-Kozan güzergahını izleyerek tabelayı takip edebilirsiniz.

Kapuzbaşı Şelalesi, uluslararası turizme de açıldığı için tur şirketleri buraya gezi düzenliyorlar. Bu bölgeye gezi düzenleyen bir tur şirketiyle de gelebilirsiniz.

Kapuzbaşı Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Demirkazık Dağının zirvesi sürekli karlı olduğu ve bol yağış aldığı için, eriyen karlar ve toprağın emdiği sular yeraltında kırıklar, kanallar bularak Ensenin Tepesinden dışarı akıyorlar. Bu oluşum Kapuzbaşı Köyü sınırları içinde olduğu için bu şelaleye Kapuzbaşı Şelalesi adı verilmiştir. Oluşum, 5’i büyük, 2’si küçük şelale şeklinde olmuştur.

Kapuzbaşı Şelalesi Özellikleri

Kapuzbaşı şelalesi/şelaleleri tepenin doğu ve güney yamacında Ensenin Tepesinin doğu ve güney yamaçlarından fışkıran 7 adet şelaleden oluşuyor. Şelalelerin en önemli özelliği kaynağından çıktığı şekilde dökülmesidir. Toplam debisi yaz aylarında 27.500 litreye ulaşan şelaleden çıkan su zerrecikleri çok geniş bir alana yayılıyorlar ve etrafa büyük bir serinlik veriyorlar.

Şelaleler Aladağ’ın zirvesinde bulunan kar ve buzul sularıyla besleniyorlar. Ensenin Tepe adlı blok kayadan çıkan şelalelerin beşi tepenin doğusunda, ikisi de batısında bulunuyor. Yer yer yükseklikleri 30 ile 76 metre arasında değişiyor. Şelale sularının boşaldığı vadi tabanında, şelalelere özgü kırmızı fosfor benekli alabalıkları yaşıyor.

Kapuzbaşı Şelalesi, ulaşılması güç bir bölgede yer aldığından doğal hali korunmuştur. Herhangi bir bozulma olmamakla birlikte, sadece ziyaretçilerin bıraktıkları çöp kirliliği olabiliyor.

Kapuzbaşı Şelalesi Tarihi Eser veya Milli Park mıdır?

Kapuzbaşı Şelalesi, Aladağlar Milli Parkı içinde yer alıyor. Şelale ile milli park Hacer ormanı ve vadisi içinde yer alıyor. Hacer ormanı Türkiye’nin en iyi post ormanıdır. Ziyaretçiler, trekking, piknik, kamp yapabilirler.

Kapuzbaşı Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Kapuzbaşı Şelalesi, Aladağlar Milli Parkı sınırları içinde olduğu için giriş ücretlidir. Park girişindeki gişeden bilet alabiliyorsunuz. Parka giriş; öğrenci/indirimli 3,5, yetişkin 7 liradır. Bisiklet kirası 7, motosiklet-ATV kirası da 14 liradır.

Milli Parka araçla girmek isteyenler için; otomobil-kamyonet-pikap 21, minibüs 63, midibüs 112, otobüs 189 liradır.

Kapuzbaşı Şelalesi Ziyaret Saatleri

Aladağlar Milli Parkı 24 saat açıktır. Bölge kamp alanı olduğu için istenilen saatte giriş yapılabiliyor. Doğa yürüyüşü yaptıktan sonra, Kapuzbaşı Şelalesinde mola verip, piknik veya kamp yapabilirsiniz.

Kapuzbaşı Şelalesinin Efsanesi veya Hikâyesi Var mıdır?

Kapuzbaşı Şelalesinin herhangi bir efsanesi ya da hikâyesi bulunmuyor. Buna rağmen şelalelere; Adsız, Küçük Elif, Büyük Elif, Üçkızkardeş ve Güney isimleri verilmiştir.