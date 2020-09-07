Kapuz Kanyonu Nerededir? Kapuz Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Akdeniz en gözde deniz tatili mekanları barındıran bölgedir. Bunun yanında sayısız doğal güzellikleri ile de her gün yeni bir rota ile bölge içinde tatilinizi değerlendirebilirsiniz. Antalya’nın keşfedilmemiş mekanlarından biri olan Kapuz Kanyonu yüzmek, piknik yapmak, botla gezmek için tercih edilebilecek bir mekandır.

Kapuz Kanyonu Nedir?

Bölge sakinleri tarafından keşfedilmemiş cennet olarak adlandırılan Kapuz Kanyonu çok az kişi tarafından biliniyor. Gürültüden ve insan kalabalığından uzan olan kanyon alternatif ve huzurlu bir tatil rotası olabilir. Çevresinde pek çok meyve ağacı bulunan kanyon turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Kanyon içinde kamp yapılabilir. Ancak bölgede herhangi bir tesis bulunmuyor. Bu nedenle kamp alanına tedbirli gidilmesinde fayda bulunuyor.

Kapuz Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Akdeniz Bölgesinde yer alan Kapuz Kanyonu Antalya’ya bağlıdır. Şehir merkezine 10 km mesafede yer alan kanyon, Konyaaltı İlçesine bağlı Aşağıkaraman Mahallesindedir. Gidiş güzergahında bulunan toprak yol oldukça iyi durumdadır. İlk planda karşınıza kanyondan akan suyun oluşturduğu dere çıkıyor. Suyun yüksekliği mevsime göre değişiyor. Kanyon girişine kadar araç ile ilerlenemiyor. Kendi aracı ile gelenler araçlarını derenin kenarına bırakarak devam etmesi gereklidir. 5-10 dakikalık bir yürüyüş sonrasında kanyon girişine varılabiliyor.

Kapuz Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Havayolu ile bölgeye ulaşmak isteyenler için en yakın havalimanı Antalya Havalimanı olmaktadır. Kanyon havalimanına 25 km mesafede yer alıyor. Araç kiralama seçeneklerini kullanarak bölgeden ulaşmak mümkündür.

Antalya merkezden kanyona ulaşmak için önce İETT otobüsleri ile Konyaaltı’na ulaşabilir. Sonrasında hafif raylı ya ad otobüsler ile kanyona ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma kullanacaklar Tera City AVM önünden kalkan 503 numaraları otobüsler ile Kapuz Kanyonu yakınlarına kadar ulaşım mümkündür.

Kapuz Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

İki dağın arasından süzülen suyun 3 km ileriden yer altında çıkarak oluşturduğu Kapuz Kanyonu, son 400 metrelik kısmında genişleme bulunuyor. Bu da trekking ve rafting için uygun alanlar oluşturuyor.

Kapuz Kanyonu Özellikleri

Kanyon 3 km olmakta ve ağız kısmında gölet bulunmaktadır. Bu kısım plak olarak kullanılıyor. Kanyonun derinliklerine sandalla ulaşım sağlanabilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılıyor.

Yağışların fazla olduğu dönemlerde su seviyesi yükseliyor. Bu nedenle bu zamanlarda ziyaretçilerinin dikkatli olması gereklidir. Yaz aylarında daha sakin olan kanyon hafta sonu bölge insanın dinlenmek için akın ettiği bir yer olduğu için hafta içi daha sakin bir imkanı sunacaktır.

Kanyonun sonunda küçük küçük şelaleler bulunur. Kano ile ya da yürüyerek kanyonun sonuna kadar yürünebilir. Kanyona gitmek için en uygun mevsim mayıs ayı olabilir. En yakın market ise kanyon girişinde bulunan köyde olmaktadır. Olağan üstü manzarası ile alternatif bir tatil rotası olarak değerlendirilebilecek bu mekan, yeni yeni keşfedilen bir doğal güzelliktir.

Kapuz Kanyonu Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Herhangi bir milli park içinde yer almaz.

Kapuz Kanyonu Giriş Ücreti (2020)

Yeni yeni keşfedilen bu kanyonda herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.

Kapuz Kanyonu Ziyaret Saatleri (2020)

Hafta sonu daha kalabalık olan bölgeye hafta içi daha sakin bir şekilde ziyaret etmek mümkündür.