Kaputaş Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kaputaş Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Kaputaş Plajı sık sık herkes tarafından ziyaret edilmekte olup Kaputaş Kanyonu’nun deniz ile buluştuğu yerde bulunduğu için aslında bir diğer adı Kanyonağzı Plajı olan plajdır. Doğal güzelliklere sahip olan bir bu plaj turistler tarafından büyük değer görmektedir.

Kaputaş Plajı Hakkında Bilgi

Kaputaş Plajı günümüzde özellikle son senelerde deniz tatili konusunda akla hemen hemen ilk gelen yerlerden olmaktadır. Gerek manzarası gerek eşsiz denizi ve gerekse harika kumsalı ile yolu Kaş tarafına düşen herkes tarafından mutlaka görülmesi gereken bir plajdır. Kanyonağzı Plajı da denilen bu plaj kaynak suyunun yalnızca yer altından deniz bağlandığını suyun soğukluğundan da anlaşılmaktadır.

Su çok soğuk olduğu için sıcak yaz günlerinde de kişilerin üşümesine neden olmaktadır. Fakat buna rağmen bu muhteşem doğa güzelliğini görmek amacı ile her yıl binlerce turist buraya gelmektedir. Son dönemlerde sosyal medya sayesinde bu Kaputaş plajında çekilen fotoğraflar oldukça ünlü olmuştur ve sadece fotoğraf için bile her yaştan binlerce insan buraya gelmektedir.

Kaputaş Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kaputaş Plajı, Antalya ilinde yer almakta olan bir plajdır. Plaj’ın Fethiye iline uzaklığı yaklaşık olarak 73 km, Kaş ilçesine uzaklığı ise yaklaşık olarak 23 km, Kalkan ilçesine ise uzaklığı yaklaşık olarak 7 km olmaktadır. Kaputaş Plajı’na gitmek amacı ile Antalya’da bir araç kiralayıp karayolu üzerinden bu bölgeye gidiş mümkündür. Bunun yanı sıra kişiler özel araçları ya da turlar ile de bu bölgeye rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

Kaputaş Plajı Özellikleri

Kaputaş plajı, her sene en çok tercih edilen bölgeler arasında yer almaktadır. Antalya, Kaş ya da Fethiye Bölgelerine gelen kişileri ilk ve en sık uğrak noktaları bu plaj olmaktadır. Eşsiz güzellikteki muhteşem kaputaş plajı, günümüzde en çok dalgaları ve denizin soğukluğu ile meşhur olan görkemli bir plajdır. Bu plaj Antalya ilinin mavi bayraklı plajları arasında yer almaktadır. Burada kayaların üstünden yükseklikteki plaja yukarıdan bakarak fotoğraf çekilmek burada yapılacak olan en güzel aktivitedir. Kaputaş plajının bir diğer özelliği ise plajda bulunan taşların sert olmayıp kumu anımsatır gibi yumuşak olması sebebi ile ayakları acıtmamaktadır. Kaputaş plajında dikkat çeken konulardan biri de yaklaşık olarak 187 basamaklı merdivenleri inip buraya ulaşmadan önce araçları çok dar ve de virajlı olan bir yola park edilmek zorunludur.

Kaputaş Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Kaputaş plajında yaz sezonu kamp yapmak için en zor olan sezondur çünkü izin almak gereklidir. Ama sezon dışında herhangi bir zamanda kamp kurmak mümkündür. Plaj içinde duş alma, wc, soyunma kabini imkanları ücretsiz bir şekilde halka sunulmaktadır. Yalnızca şezlongları kiralamak ücretlidir. Hiç kuşkusuz ki bu muhteşem plaj da sezon dışında kamp yapan kişi sayısı da az denilmeyecek kadar çok olmaktadır. Fakat havaların sıcak olduğu döneme kıyasla daha uygundur.

Kaputaş Plajı Giriş Ücreti

Görenleri kendine hayran bırakan Kaputaş plajına giriş ücretsiz olmaktadır. Buraya dileyen her yaştan her insan gelebilir ve bu güzelliği görme fırsatına erişebilir.