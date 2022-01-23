Kaplumbağa Tuba Hırvatistan’da

Tuba’nın Türkiye kıyılarında ve Ege adalarındaki duraklarını 2020 Ekim’inde Hürriyet Seyahat okurları için detaylı olarak yazmıştık. Tuba’nın yolculuğu elde edilen son verilere göre oldukça şaşırtıcı ilerliyor. Göç zamanı Caretta caretta türü kaplumbağalar genelde Tunus, Libya, Mısır sahillerine doğru giderlerken Tuba daha kuzeye, Adriyatik Denizi’ne çıkıyor.





İtalya sahillerinden Arnavutluk ve Bosna Hersek kıyılarını ziyaret eden Tuba şu anda da Hırvatistan açıklarında güney bölgelerinde dolaşıyor. 2019 yılında Dalyan İztuzu kumsalına yuva yapmak için çıkan kaplumbağa Tuba, arka tarafındaki pervane kesiği yarası fark edildikten sonra tedavi altına alındı ve tedavisi bittikten sonra da uydu vericisi takılarak yeniden denize bırakıldı. Tuba’nın yolculuğunu dekamer.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.