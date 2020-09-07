Kapıkaya Kanyonu Nerededir? Kapıkaya Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Adana şehrinin sınırları içerisinde olmasına karşın, halkı dahil pek az kişi tarafından bilinen Kapıkaya Kanyonu, görenler açısından hayretle incelenmektedir. Adana şehrinin gizli kalan güzellikleri içerisinde bulunan bu kanyon, Karaisalı ilçesinin dışında bulunuyor. Kapıkaya Kanyonu'na ilk kez gelen ve ziyarette bulunan kişiler, gördüklerine hayran kalmaktadır. Son zamanlarda yapılan pek çok tanıtımlar ile Kapıkaya Kanyonu ilgi odağı haline gelmiştir. Buna bağlı şekilde kimi zaman kanyonda belli bir kalabalığın oluştuğunu belirtmek mümkündür.

Kapıkaya Kanyonu Nedir?

Kapıkaya Kanyonu; Karaisalı Kaymakamlığının yapmış olduğu araştırmalardan sonra 2011 senesinde projelerle turizme kazandırılmış durumdadır. Dağcılar, doğaseverler, kanyon tutkunları, doğa yürüyüşçüleri tarafından çok sık bir şekilde ziyaret edilmektedir. 2014 senesinde yapılan barajla beraber kanyon daha eşsiz bir görüntüye sahip olmuştur.

Yürüyüş parkuru bulunan kanyonun kimi bölümlerinde dar yollar yer almaktadır. Doğal yapısına zarar verilmeyerek genişletilmiş olan kanyon, tam anlamıyla doğa harikasıdır. Kanyonun bazı bölümlerinde 5 metre civarında köprüler yapılarak, 400 metrelik bölüme de korkuluklar yapılmıştır. Kanyonun 7250 metrelik kısmı turizme kazandırılmış olup, yürüyüş alanları ile zenginleştirilmiştir. Çakıt deresinin yer aldığı kanyonun uzunluğu toplam 20 kilometre civarındadır.

Kapıkaya Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Kapıkaya kanyonu; Adana şehrinin Karaisalı ilçesinde yer almaktadır. Bu kanyon; Adana şehir merkezine yaklaşık olarak 52 kilometre, Karaisalı ilçe merkezine ise yaklaşık olarak 5 kilometre mesafede bulunmaktadır.

Kapıkaya Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Kapıkaya Kanyonu; Adana şehrinin Karaisalı ilçesinde yer almaktadır. İlçeye yaklaşık olarak 4 kilometre uzaklıkta yer alması, ulaşımı da kolaylaştırmaktadır. Ancak buraya dolmuş, otobüs benzeri ulaşım araçları gitmemektedir. Bu yüzden de özel arabayla gitmek en doğru ulaşım vasıtası olacaktır. Kapıkaya Kanyonu; Adana şehir merkezine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Kapıkaya Kanyonu Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Kapıkaya Kanyonun oluşmasında; akarsular ve tektonik çöküntüler rol oynamıştır.

Kapıkaya Kanyonu Özellikleri

Kapıkaya Kanyonunda görülmesi ve gezilmesi gereken en eşsiz doğa harikası kesinlikle şelaledir. Şelale; en güzel yönünden ve kolay bir şekilde görülmesine olanak tanıyacak bir şekilde ahşap seyir terasıyla inşa edilmiştir. Kanyonun belli bölümlerine 400 metrelik korkuluk yapılmış olup, hem güvenliği arttırılmış hem de yol genişletme çalışmaları sayesinde ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek hedeflenmiştir. Kanyonun yer aldığı yerde birden fazla tür bitki çeşidi bulunuyor. Bu bitki türleri arasında endemik türler arasında; zakkum, meşe, çınar ağaçları, zakkum ve erguvan yer almaktadır.

Ortalama yüksekliği 200 metre olan Kapıkaya Kanyonu, oldukça eşsiz bir manzaraya sahiptir. Fotoğrafçılar için oldukça önemli bir merkez olan Kapıkaya Kanyonu, doğal güzellikleri ile ziyaretçileri büyülemektedir. Bunun yanı sıra Kapıkaya Kanyonu, popüler olan Varda Köprüsüne de oldukça yakındır. Kapıkaya Kanyonunu ziyaret etmek isteyenlerin bazı durumlara dikkat etmesi önemlidir. Kanyon gezilirken çok dikkatli olmak, kişinin yararına olacak bir durumdur. Bunun nedeni kanyonun bazı yerlerinin tehlikeli olmasından kaynaklanıyor.

Kapıkaya Kanyonu Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Kapıkaya Kanyonu tarihi eser veya milli park değildir.

Kapıkaya Kanyonu Giriş Ücreti (2020)

Kapıkaya Kanyonu girişi, ücretsizdir. Kapıkaya Kanyonuna gitmek isteyenler, ücretsiz bir şekilde kanyonu gezebilirler.

Kapıkaya Kanyonu Ziyaret Saatleri (2020)

Kapıkaya Kanyonunu gezmek için herhangi bir ziyaret saati sınırı bulunmamaktadır.

Kapıkaya Kanyonunun Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Kapıkaya Kanyonunun hikayesi ya da efsanesi bulunmamaktadır.