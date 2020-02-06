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Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 06.02.2020 - 17:06,Son Güncelleme:/

Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, ocak ayında 159 bin 245 turisti ağırladı.

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Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'yı ocak ayında 159 bin 245 turist ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya bölgesini ocak ayında 159 bin 245 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, 59 bin 96 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu. Zelve Örenyeri'ni 31 bin 857, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 26 bin 385 yerli ve yabancı turist gezdi.

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