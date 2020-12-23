Kapadokya'ya benzerlikleriyle şaşırtıyorlar

Kapadokya yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Hatta Türkiye'de gezilmesi gereken yerler listesinde de her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Öyle yerler var ki, Kapadokya'yı aratmayacak kadar benzerliğe ve güzelliklere sahip. İşte bazıları...

Van’ın Kapadokyası: Vanadokya

Eşsiz güzelliklere sahip Kapadokya’nın neredeyse aynısı diyebileceğimiz bir yer yine ülkemizde bulunuyor. Çok fazla kişi tarafından keşfedilmemiş olan Van’ın Yavuzlar Köyü, son zamanlarda Vanadokya adıyla biliniyor. Yaklaşık 20 kilometrelik bir alana yayılan Vanadokya’nın peri bacalarının yanı sıra pek çok mağara ve oyma ev de köyde bulunuyor. Kapadokya’yı yoğunluktan dolayı tercih etmeyenlerin uğrak noktası haline gelebilecek bu köy, yakın zamanda adını daha fazla duyuracak.

Bölgenin daha az tercih edilmesinin sebeplerinden biri konaklamak için tesisin bulunmamasıdır. Vanadokya’yı ziyarete gittiğinizde konaklamak için şehir merkezini tercih edebilirsiniz. Zamanla ihtiyaç duyulan tesisler de yapılırsa, burası Kapadokya’ya rakip olabilir. Siz en iyisi çok fazla duyulmadan ziyaret edin.

Kilistra Kapadokya’yı aratmıyor

Konya’nın Kapadokya’sı olarak bilinen Kilistra Antik Kenti, tarihi Kral Yolu üzerinde bulunuyor. İçerisinde pek çok kilise, manastır ve yapılar bulunan kentte pek çok kültüre ait izler de görmek mümkün.

Görüntüsü itibariyle Kapadokya’yı anımsatan antik kent, her yıl yüzlerce ziyaretçiyi de ağırlıyor. Dış görüntüsünün yanı sıra yer altı yerleşim alanları ve havalandırma tünelleriyle de Kapadokya’yı anımsatıyor. Konya merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan kent, son zamanlarda adını duyurmaya başlasa da hala keşfedilmesi gereken bir güzellik olarak ülkemizde bulunuyor.

'Kırmızı Periler Diyarı' yeni cazibe merkezi olacak

Harika bir açık hava müzesi olan peri bacaları, Erzurum’un Narman ilçesinde bulunuyor. Kırmızı rengi ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken yapılar, ziyaretçilere Kapadokya’yı anımsatıyor. Doğu’nun Kapadokya’sı diye de adlandırılan yer, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Narman Peri Bacaları, hala Kapadokya kadar ünlü olmasa da zamanla adını sık sık duyacağız. Kapadokya’ya benzerliğinin yanı sıra Amerika’da Colorado kanyonuna benzerliği ile de turistlerin ilgisini çekiyor.

Afyon’un minik Kapadokya’sı

Anadolu’nun ikinci Kapadokya’sı adıyla bilinen Frig Vadisi, mutlaka görülmesi gereken yerler listenizin ilk sıralarında yer almalıdır. Kapadokya benzeri kaya oluşumları, kiliseler, mağaralar ve pek çok yapı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Son dönemlerde tur rehberlerinin de listelerine eklediği bu güzellik, zamanla çok daha fazla kişi tarafından bilinecek.