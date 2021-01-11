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Kapadokya’daki tarihi kalede bulunan Roma dönemine ait mezarlar turizme kazandırılacak
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Kapadokya’daki tarihi kalede bulunan Roma dönemine ait mezarlar turizme kazandırılacak

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan İshak Kalesi'nin tepesindeki 2 bin yıllık Roma dönemine ait kaya mezarları görenleri şaşırtıyor.

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerde 60 metre yüksekliğe sahip İshak Kalesi'nde bulunan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezarlar görenleri hayrete düşürüyor. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, İshak Kalesi'ndeki 2 bin yıllık kaya mezarlarını turizme kazandıracaklarını ifade etti. Ateş, “İshak Kalesi adını Fatih Sultan Mehmet Han’ın Anadolu Beylerbeyi olan İshak Paşa’dan almaktadır. İshak Paşa ordusuyla beraber Karamanoğullarının üzerine yürüdüğünde bu kale ve etrafını karargah olarak kullanmıştı. O sebepten dolayı kalenin adı İshak Kalesi olarak bilinir” dedi.

Kapadokya’daki tarihi kalede bulunan Roma dönemine ait mezarlar turizme kazandırılacak



“Yerden 60 metre yükseklikte bulunan mezarlar şaşırttı”

Başkan Ateş, kalenin en tepesinde 10 adet Roma dönemine ait kaya mezarı bulunduğunu ifade ederek, “İshak Kalesi'nin bir diğer özelliği de üzerinde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi kaya Roma mezarlarıdır. Mezarların Roma döneminden kaldığı biliniyor. Kalenin üzerinde yaklaşık 10 tane kaya mezarı bulunuyor.

Kapadokya’daki tarihi kalede bulunan Roma dönemine ait mezarlar turizme kazandırılacak



Ortahisar kasabasında turizme kazandırmayı planladığımız en önemli lokasyonlardan birisidir bu kale. Ancak pandemi döneminde biraz turistik tanıtım faaliyetlerimiz azaldı. Ancak önümüzdeki günlerde İshak Kalesini turizme açmayı planlıyoruz. Kale yerden 60 metre yükseklikte ve kalesinin tepesine içerisinde bulunan tünellerle ulaşılabilmektedir” şeklinde konuştu.

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