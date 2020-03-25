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Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı
Seyahat
DHA | Fotoğraflar: DHA, Alamy
Haber Giriş: 25.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün akşam, bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerinin, 30 Mart’a kadar kapatıldığını açıkladı. Bunun üzerine, Kapodokya’da bulunan başta Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Paşa Bağları Ören Yeri, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Hacıbektaş Veli Müzesi olmak üzere tüm müze ve ören yerleri, geçici olarak kapatıldı. Müzeleri ziyarete gelen vatandaşlar ise, geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan, bölgede hediyelik eşya satan tesisler de kepenk kapattı.

Kapadokyada müze ve ören yerleri kapatıldı


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