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Hürriyet
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Kapadokya’da muhteşem gün batımı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Kapadokya’da muhteşem gün batımı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gün batımını izlemek isteyenler Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye akın ediyor.

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur vadisinde gün batımı ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Kızılçukur vadisinde gün batımı ile birlikte ortaya çıkan görüntüleri gün batımı izlemek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

Kapadokya’da muhteşem gün batımı



“Türkiye gün batımı için Kızılçukur vadisine akın etti”

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında gelen yerli ve yabancı turistler ise Kapadokya’da gün batımını izlemenin keyfini yaşamak için Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur vadisine akın ediyor. Bölgede gün batımını izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken, gün batımını izlemek için gelenler bölgenin eşsiz güzelliği ile birlikte gün batımını izlemeye hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Kapadokya’da muhteşem gün batımı

Kapadokya’da muhteşem gün batımı


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