MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKapadokya'da masalsı görüntüler
GeriSeyahat Kapadokya'da masalsı görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kapadokya'da masalsı görüntüler
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 10.12.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Kapadokya'da masalsı görüntüler

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde etkili olan sis, sıcak hava balonlarıyla güzel görüntü oluşturdu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde etkili olan sis, sıcak hava balonlarıyla güzel görüntü oluşturdu. Peribacaları ve ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı bölgedeki vadileri kaplayan sis, turistlere tarihi, kültürel, doğal güzellikleri kuş bakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonlarıyla bütünleşti.

Kapadokyada masalsı görüntüler



Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sıcak hava balonları, vadiler arasında süzüldü.Bölgenin sisli manzarasını görüntülemek isteyen bazı fotoğraf meraklıları en iyi kareyi yakalayabilmek için çaba harcadı.Göreme beldesinden yükselen sıcak hava balonları, eşine az rastlanır manzaranın içinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Kapadokyada masalsı görüntüler


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle