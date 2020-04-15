MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKapadokya'da koronavirüs sessizliği
GeriSeyahat Kapadokya'da koronavirüs sessizliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kapadokya'da koronavirüs sessizliği
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Kapadokya'da koronavirüs sessizliği

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yerli ve yabancı turist gelmeyince sessizliğe büründü.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çin'de ortaya ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Nevşehir'in ünlü turistik yeri Kapadokya bölgesini olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle bölgedeki tüm turistik işletmeler faaliyetlerini durdurdu.

Kapadokyada koronavirüs sessizliği

Cadde ve sokakların boş kaldığı Kapodokya'da yerli ve yabancı turistlerin gelmedi görüldü. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Göreme, Uçhisar, Avanos, Ürgüp, Mustafapaşa, Çavuşin ve Hacıbektaş gibi merkezler sessizliğe büründü.

Kapadokyada koronavirüs sessizliği


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle