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Hürriyet
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Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu
Seyahat
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu

Peribacaları ile meşhur Kapadokya'da, sıcak hava balonları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.

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Doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerini bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Kapadokyada balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu

Göreme beldesindeki kalkış alanında gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi. Bu özel günde gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen oluştu.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli de eğitimli atlarla, tur süresince vadi sırtlarında dolaştı.

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