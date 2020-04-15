Kapadokya'da balon turlarına ikinci kez erteleme

Türkiye'de corona virüsle mücadele devam ediyor. Salgının en çok vurduğu sektörlerden olan turizm sektöründe de birçok iptal ve erteleme söz konusu. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları virüsle mücadele kapsamında ikinci kez ertelendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) tarafından daha önce 30 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edilen sıcak hava balon turlarının bu kez 1 Temmuz Çarşamba gününe kadar ertelendiği bildirildi.