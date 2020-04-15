MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKapadokya'da balon turlarına ikinci kez erteleme
GeriSeyahat Kapadokya'da balon turlarına ikinci kez erteleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kapadokya'da balon turlarına ikinci kez erteleme
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Kapadokya'da balon turlarına ikinci kez erteleme

Corona virüs salgını nedeniyle daha önceden nisan sonuna kadar iptal edilen Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarının 1 Temmuz'a kadar yapılmayacağı bildirildi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'de corona virüsle mücadele devam ediyor. Salgının en çok vurduğu sektörlerden olan turizm sektöründe de birçok iptal ve erteleme söz konusu.  Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları virüsle mücadele kapsamında ikinci kez ertelendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) tarafından daha önce 30 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edilen sıcak hava balon turlarının bu kez 1 Temmuz Çarşamba gününe kadar ertelendiği bildirildi.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle