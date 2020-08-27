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Kapadokya günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 27.08.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Kapadokya günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor

Salgın nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha sakin bir turizm sezonu yaşanan Kapadokya'da, hafta sonları çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçiler yoğunluk oluşturuyor.

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Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanları görmek isteyen yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

Kapadokya günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor


Özellikle hafta sonları bölgeye gelen konuklar, gün boyu Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Ortahisar ve Uçhisar beldelerindeki turistik merkezlerde gezinti yapıp, fotoğraf çektiriyor.

Kapadokya günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor


Bölgedeki çeşitli vadilerde ATV motor ve atlarla düzenlenen tura katılarak peribacaları arasında dolaşan ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfediyor.

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