Kapadokya günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor
Salgın nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha sakin bir turizm sezonu yaşanan Kapadokya'da, hafta sonları çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçiler yoğunluk oluşturuyor.
Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanları görmek isteyen yerli turistlerin ilgisini çekiyor.
Özellikle hafta sonları bölgeye gelen konuklar, gün boyu Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Ortahisar ve Uçhisar beldelerindeki turistik merkezlerde gezinti yapıp, fotoğraf çektiriyor.
Bölgedeki çeşitli vadilerde ATV motor ve atlarla düzenlenen tura katılarak peribacaları arasında dolaşan ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfediyor.
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