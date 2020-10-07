Kapadokya bölgesini Eylül ayında 120 bin 107 turist ziyaret etti

Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri Eylül ayı içerisinde 120 bin 107 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasından 30 bin 546’sı Zelve ören yerlerini ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesini 30 bin 538, Kaymaklı yeraltı şehrini 16 bin 7 kişi Hacıbektaş Veli Müzesini ise 14 bin 820’i turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesini geçtiğimiz yılın Eylül ayında ise 380 bin 12 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.







