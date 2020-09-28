Kapadokya bölgesinde Narlı Göl güzelliği

Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, Aksaray'da başlayıp Nevşehir'e kadar uzanıyor. Aksaray-Niğde sınırında bulunan krater özelliğe sahip Narlı Göl ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açısından çok zengin olduğu için çeşitli hastalıklara iyi geldiği de belirtilen Narlı Göl, su seviyesinin azaldığı dönemlerde 'kalp' şeklindeki görünümü ile de dikkat çekiyor. Bozkırın ortasında yeşil sularıyla doğa harikası göl fotoğraf tutukunlarının da uğrak noktası oluyor.









Balayı için bölgeyi tercih eden yeni evli çiftten Esmanur Atasoy, "Yeni evliyiz. Eşimle birlikte balayı için İstanbul'dan Kapadokya'ya geldik. Tur kapsamında buraya geldik. Bildiğimiz bir yer değildi. Geldik ve çok beğendik. Şekil olarak da çok güzel. Fotoğraflar çekildik. Çok hoşumuza gitti. Aşağıdan bakınca nara, tepeden bakınca kalbe benzediğini anlattılar. Biz de gördük o şekli" dedi.









Atakan Atasoy ise Narlı Göl'ü herkesin görmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Kapadokya'yı herkese tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir yer. Herkes gelsin, görsün. Özellikle balayında gelinmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Narlı Göl çok güzel. Buraya güzel tesislerin yapılarak turizme biraz daha kazandırılmasını isteriz" diye konuştu.







