Kanuni'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı mimari şaheser: Süleymaniye Camii

Osmanlının ve günümüz Türkiye'sinin en önemli eserleri arasında yer alan bu yer, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1551-1558 yılları arasında yapılmıştır. Süleymaniye Camisi, klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden birisi olma özelliği taşıyor. Süleymaniye Camisi, İstanbul ilinin Fatih ilçesine bağlı bir alanda yer alıyor.









Buraya gitmek isteyenler içinse ulaşım açısından pek çok alternatif bulunuyor. Süleymaniye Camisi’ne; vapurla, tramvayla, toplu taşıma araçlarıyla ve şahsi arabalarla gitmek mümkün. Yerli ve yabancı çok sayıda turist için göz bebeği olan bu tarihi yapı bulunduğu konum itibariyle adeta tarihi bir yolculuk yaşatıyor. Bu tarihi yer hakkında Evliya Çelebi, Süleymaniye Camisi’nin yapımını kendi sözleri ile uzun uzadıya anlatmıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan tüm yetenekli ustalar (yapı ustası, işçi, taşçı ve mermerciler), üç sene boyunca yalnızca caminin temeli için uğraşırlar. Sonraki üç yılda da yapının üst tarafı tamamlanır.



Bundan sonra da caminin kubbesi yapılır. Evliya Çelebi’ye göre bu kubbenin tepesi Ayasofya’nın kubbesinden bile yuvarlaktır ve tüm cihanı kaplamaktadır. Hikayelerinden daha ziyade bu yeri gezebilmek ve birazcık bile olsa tarihi hissedebilmek ziyaretçiler için paha biçilemez bir duygu kaynağı oluveriyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne de alınan Süleymaniye Camisinin eşi benzeri olmayan bir İstanbul manzarası da bulunuyor. Tarihi yarım ada üzerinden bir zamanlar dünyanın merkezi konumunda olan Payitaht yani İstanbul’u seyre dalıveriyorsunuz. Süleymaniye içerisinde Kanuni Sultan Süleyman ve cariye veya bazı kaynaklara göre zevcesi Hürrem Sultan gibi Osmanlı Hanedanından çok sayıda kişinin türbesi de bulunuyor.