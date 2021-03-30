Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Nerede? Mimar Sinan Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Zigetvar Seferine çıkarken yapılan bu köprü, Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gelmektedir. Köprünün yapımında kullanılan mimari ve inşaat bilimi Mimar Sinan'ın en büyük sırları arasında gelmektedir. Mimar Sinan'ın dehasının en büyük örneklerindendir.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Hakkında Bilgi

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'ne giriş için herhangi bir ücret ödemeye gerek yoktur. Büyükçekmece ilçesinde yer alan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün girişinde Kültürpark bulunmaktadır. Tarihi Kervansaray'ın yanından geçilerek girilen Kültürpark'ta yöre evleri ve amfi tiyatro bulunmaktadır. Yürüyüş için kullanılan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Büyükçekmece'nin merkezi ile Çatalca yolunu da birbirine bağlamaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Nerede?

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin merkezinde yer almaktadır. Bir yanında Marmara Denizi (Büyükçekmece Koyu), diğer yanında ise Büyükçekmece Gölü bulunmaktadır. İlçe merkezinin en önemli noktalarından bir tanesi olan Kültürpark'ın içinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Büyükçekmece Gölü üzerinde yer almaktadır. Araba ile geçişin yasak olduğu köprü de yılın her günü üzerinde yürüyüş yapılabilmektedir. Sokullu Mehmet Paşa Camii, Kurşunlu Han ve I. Süleyman Çeşmesi de çevresinde yer alan tarihi yapılardır.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'ne Nasıl Gidilir?

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'ne ulaşım için pek çok farklı nokta bulunmaktadır. Metrobüs ile son durak TÜYAP'ta inilerek Büyükçekmece ilçesine geçiş yapan araçlar ile ulaşım sağlanabilir. Bu duraktan kalkan tüm araçlar güzergahı neresi olursa olsun Büyükçekmece'den geçmektedirler. Bunların yanı sıra Yenibosna İETT Duraklarından kalkan 303 Silivri - Yenibosna, 448 Mimarsinan - Yenibosna ve 401 Çatalca - Yenibosna İETT Özel Halk Otobüsleri ile Büyükçekmece durağında inilerek ulaşılabilmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Konaklama

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü ve çevresinde konaklama için alanlar bulunmamaktadır. Ancak Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde yer alan Otel, Motel, Apart ve pansiyonlarda konaklama mümkündür. Bunların dışında çadır alanı ve karavan ile konaklama için ise Gürpınar Sahili uygun alanlar olarak bilinmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Tarihi

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, 1567 yılında dönemin Osmanlı Padişahı, Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yapılmıştır. Amacı Zigetvar seferi sırasında askerlerin Büyükçekmece'den Çatalca yönüne rahatça geçmelerini sağlamaktır. 1568 yılında Mimar Sinan tarafından tamamlanan köprü amacına ulaşmıştır. Ayrıca köprü Zigetvar Seferinin başarı ile tamamlanmasında oldukça büyük bir rol oynamıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Hikayesi

Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan köprü ancak Osmanlı Padişahı'nın ölümünden sonra oğlu II. Selim döneminde tamamlanabilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar seferi sırasında hayatını kaybetmesi ile Osmanlı'nın başına II. Selim geçmiştir. Babasının yarım bıraktığı seferi ondan miras alan II. Selim, Mimar Sinan'ın köprüyü tamamlaması ardından yoluna devam etmiştir. Karahisarî Hasan Çelebi tarafından köprünün ortasında beyaz mermere "Arap ve Acem ülkelerinin sultanı Sultan Süleyman Han oğlu Sultan Selim Han" şeklinde Arapça hat sanatı ile yazı yazılmıştır. 1986-1989 yıllarında restore edilerek yeniden açılan köprü Büyükçekmece ilçesinin simgesi haline gelmiştir. Resmi kurumların logolarında köprünün silüeti yer almaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Özellikleri

Osmanlı döneminin günümüze gelen en önemli bilim adamlarından bir tanesi olan Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü için "Köprüler içinde benim şaheserimdir" ifadesini kullanmıştır. Toplamda 636 metre uzunluğundaki köprü, 7,17 metre genişliğe sahiptir. Tamamı taşlardan yapılmış olan köprünün 4 ayrı bölümü ve 28 kemeri bulunmaktadır.