Kanlıkavak Parkı Nerede? Kanlıkavak Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Eşsiz bir doğal güzelliğin hakim olduğu Kanlıkavak Parkı, Eskişehir ilinin en görülmeye değer niteliğe sahip dinlenme alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.



Kanlıkavak Parkı Hakkında Bilgi



Kanlıkavak Parkı, eşsiz nitelikteki doğası ve huzur veren atmosferi ile Eskişehirlilerin özellikle hafta sonlarında keyifli vakit geçirmek için tercih ettikleri bir yerdir. Bu doğa harikası park hakkında dilden dile dolaşan bir efsane anlatılmaktadır.



Anlatılan bu efsaneye göre, çok eski zamanlardan birinde birbirini çok fazla seven iki genç varmış. Birbirini çok seven bu gençle,r çeşitli zorluklar sebebiyle bir türlü birbirlerine kavuşamıyor muş. Günlerden bir gün birbirine sevdalı bu çift ”Madem bu dünyada kavuşamıyoruz, biz de öbür dünyada kavuşuruz” diyerek, günümüzde park olan Kanlıkavak’ta bulunmakta olan bir kavak ağacına kendilerini asarak intihar etmişler. Yöre halkı o üzücü hadisenin yaşandığı günden sonra bu yeri Kanlıkavak olarak anmaya başlamışlar.



Kanlıkavak Parkı Nerede?



Gerek sahip olduğu dingin atmosferi gerekse büyüleyici doğası ile Eskişehir halkının vazgeçilmez uğrak noktası olan Kanlıkavak parkı, Eskişehir ilinin merkezi noktasında bulunuyor. Eskişehir'e yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken güzelliklerin ve huzur verici atmosferi kendi içinde barındıran bir huzur ortamı olma özelliği taşıyor.



Kanlıkavak Parkı'na Nasıl Gidilir?



Kanlıkavak parkı, konum olarak Eskişehir'in tam ortasında, Osmangazi ve Kırmızı toprak Mahalleleri arasında bulunuyor. Kanlıkavak Parkı, Avrupa’nın en bilinen parklarıyla yarışacak güzelliklere sahiptir.



Kanlıkavak Parkı'na toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlamak isteyenler, Kanlıkavak Parkı yakınından geçen otobüs hatları vasıtasıyla ulaşım sağlayabilirler. Bunlar; 31S, 43S, 63K, 9S numaralı otobüslerdir.



Kanlıkavak Parkı Tarihi



Kanlıkavak Parkı uzun geçmişiyle pek çok efsanenin doğuş noktası haline gelmiştir. Günümüzde ise sahip olduğu büyüleyici doğasıyla pek çok insanın ilgisini çekerken hakkında anlatılan birbirinden ilginç efsaneleriyle de pek çok ziyaretçiyi etkisi altına almaktadır.



Kanlıkavak Parkı ile alakalı olarak en çok anlatılan efsanelerden biri de birbirlerine aşık olan ve bir türlü kavuşamayan iki aşık gencin hikayesidir. Bu hikayede gençlerin kendilerini bir kavak ağacının dalına asarak intihar ederler.



Kanlıkavak Parkı ile ilgili olduğu düşünülen bir başka efsane de büyük olasılıkla çocukları çay kenarından uzak tutmak amacıyla uydurulan ‘çaydaki canavar’ efsanesidir. Tüm bu efsaneler ağızdan ağıza söylenerek günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Kanlıkavak Parkı, adını uzun yıllardan bu yana anlatılagelen efsanelerden almış bir dinlenme alanı olma özelliği taşımaktadır.



Kanlıkavak Parkı Özellikleri



Kanlıkavak Parkı sahip olduğu muhteşem doğal güzelliklerinin yanı sıra içerisinde biri engelli çocuklar için olmak üzere iki çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Bu park ziyaretçilerine yalnızca huzur içinde bir dinlenme ortamı sunmamaktadır. Ayrıca barındırdığı son derece müsait ortamıyla insanlara doğa içinde spor yapma olanağı sunan fitness alanına sahiptir.



Park içinde ayrıca muhteşem bir ortamın yaratılmasında önemli bir etki yaratan nitelikte süs havuzu bulunuyor. İnsanların hem sakinliğin hem de doğanın tadını doyasıya çıkarırken aynı zamanda da yürüyüş yaparak günün tadını çıkarabilecekleri yürüyüş parkurları bulunuyor. Bisiklet ile doğada gezintiye çıkmak isteyenler için de park içinde bisiklet parkurları mevcuttur.



Kanlıkavak Parkı içinde insanların ailece vakit geçirmelerine olanak sağlayan çay bahçesi ve kamelya gibi piknik yapılabilecek oturma alanları da mevcuttur. Bir akarsu kıyısında konumlanmış olan Kanlıkavak Parkı, yeşilin hakim olduğu atmosferi ile özellikle yaz ve bahar aylarında, cıvıl cıvıl bir hal almaktadır.