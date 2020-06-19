Kanada'nın şehirleri neler? Kanada başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Kanada Kuzey Amerika'da yer alan bir ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri ile komşu olan bir ülkedir. Kanada ülkesinin resmi adı Kanada Dominyonu'dur. Kanada sahip olduğu yüzölçümü ile Rusya'dan sonra Dünya'nın en büyük ikinci ülkesi konumundadır. Kanada'da resmi dil Fransızca ve İngilizcedir. Ülkede tanınan pek çok bölgesel diller de bulunmaktadır. Ülkenin çoğunluğunu beyazlar oluşturmaktadır. Kanada'da azınlık olarak ise Asyalılar ve Siyahiler de yaşamaktadır. Meşruti monarşi altında federal parlamenter demokrasi ile yönetilen Kanada Dünya'nın en gelişmiş ekonomisine sahip olan ülkeler arasındadır. Kanada ayrıca çok yüksek insani gelişme endeksine sahip bir ülkedir. Ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasında ki kara sınırı Dünya'nın en uzun kara sınırıdır. Kanada'da Tundra iklimi görülmektedir. Kanada'da toplam 10 eyalet ve 3 bölge bulunmaktadır. Eyalet sistemi ile yönetilen ülke genellikle soğuk iklime sahip olan bir ülkedir. Kanada'nın tarihi Aborjinler'den gelmektedir. Bu ülkede uzun yıllardan beridir yaşayan Aborjinler daha sonra Avrupalıların gelmesi ile birlikte azınlık konumuna düşmüşlerdir. İngiliz ve Fransız kolonisi kurulan ülkede bir müddetten sonra tamamen İngiliz kolonisi hakim olmuştur. Böylece ülkenin dili de İngilizce olmuştur. 10 yıl boyunca bu ülkede İlk Halklar olarak bilinen yerliler yaşamıştır.

Kanada teknoloji alanında da kendini geliştirmiş bir ülkedir. Ülke şuan Dünya'nın teknoloji devleri olan ülkeleri arasında yer almaktadır. Enerji üretimi de yapan ülke kendi kendine yeten bir ülke konumundadır. Kanada ekonomisinin büyük çoğunluğu doğal kaynaklara dayanmaktadır. Doğal kaynaklar bakımından ülke oldukça zengin bir konumdadır. Kanada başkenti ise İngilizlerden gelmektedir. İngilizlerin hakim olduğu bu başkent aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğu'na da üye bir şehirdir. Kanada doları ise ülkenin resmi para birimidir. Kanada ekonomisi gelişmiş bir ülke olduğundan dolayı halkı refah seviyesinde yaşamaktadır. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla yıllık 40 bin doların üzerinde yer almaktadır. Kanada'da kraliçe yani II. Elizabeth ülkenin yönetiminde söz sahibidir.

Kanada'nın Şehirleri Neler?

- Toronto

- Vancouver

- Montreal

- Ottava

- Calgary

- Halifax

- Victoria

- Edmonton

- Winnipeg

- Brampton

- Hamilton

- Sarnia

- St John's

- Missisauga

- Charlottetown

- Gatineau

- Laval

- Sault Ste Marie

- Guelph

- Yellowknife

- Oshawa

- Kelowna

- Niagara Falls

- Abbotsford

- Trois Rivieres

- Regina

- Sherbrooke

- Whitehorse

- Frederiction

- North Bay

- Saskatoon

- Kitchener

- Coquitlam

- Thunder Bay

- St Catharines

- Greater Sudbury

- Waterloo

- Moncton

- Surrey

- Iqaluit

- Burlington

- Vaughan

- Pickering

- Burnaby

- La Sarre

- Rimouski

- Rouyn Noranda

- Terrebonne

- Barrie

- Nanaimo

- Kamloops

Kanada’nın Başkenti Neresidir?

Kanada'nın başkenti Ottava'dır.

Kanada'nın Nüfusu Kaçtır?

Kanada'nın toplam nüfusu 37 milyondur.

Kanada'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Kanada'nın yüzölçümü 9.985.000 kilometre karedir.

Kanada'nın Telefon Kodu Nedir?

Kanada'nın telefon kodu +1'dir.

Kanada'nın Posta Kodu Nedir?

Kanada'nın posta kodu M2H 1A1'dir.