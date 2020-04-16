Kanada Konsolosluğu Nerededir? Kanada Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Ülkemizde hizmet veren pek çok konsolosluk bulunur. Bu konsolosluklar vatandaşların o ülke ile ilişkilerini düzenler. Çifte vatandaş olan kişilerin de yine bu konsolosluklar ile ilişkilerini düzenler. Kanada konsolosluğu da ülkemizde hizmet veren konsolosluklardan birisidir. Kanada konsolosluğu ile vize ve diğer bütün işlemleri yapabilirsiniz. Peki, Kanada konsolosluğu nerededir? Kanada konsolosluğu, adresi, telefon numarası ve iletişim bilgileri nedir? Kanada konsolosluğunun tüm bilgilerini detaylı olarak hazırladık.
Kanada konsolosluğu yıllardır ülkemizde hizmet veren konsolosluklardan biridir. Kanada ülkesine vize veya diğer işlemleriniz için bu konsolosluk aracılı ile işlem yapabilirsiniz. Kanada konsolosluğu ülkemizde yıllardan beridir bulunan konsolosluklardan birisidir. Konsolosluk sadece Pazartesi ve Cuma günleri hizmet vermektedir.
Kanada konsolosluğu girişinde uyulması gereken bazı kurallar vardır. Konsolosluğa girerken herhangi bir kayıt cihazı, ateşli silah, bilgisayar, kamera, elektronik olan her kablosuz cihaz ile giriş yasaktır.
Kanada Konsolosluğu Nerededir?
Kanada konsolosluğu İstanbul'un Levent ilçesinde yer almaktadır.
Kanada Konsolosluğu Adresi
Kanada Konsolosluğu Adres Bilgileri;
Levent, 209 Büyükdere Caddesi 4 İstanbul TR, Tekfen Tower No:4, 34394
Kanada Konsolosluğu Telefon Numarası
Telefon Numarası: 90 - 212 - 385 - 9700
Kanada Konsolosluğu İletişim Bilgileri
Kanada İstanbul konsolosluğunun e-mail ve fax iletişim bilgileri bulunmaktadır. İşte Kanada konsolosluğunun letişim bilgileri;
Fax Numarası: 90-212-357-1000
E-Mail: ISTBL-Consular@international.gc.ca
Kanada Konsolosluğu Çalışma Saatleri
Pazartesi: 08:30 - 12: 30
Cuma: 08:30 - 12: 30
Kanada konsolosluğu ayrıca ticari hizmetler için de ayrıca bir çalışma saatleri belirlemiştir. Kanada konsolosluğunun ticari hizmetler çalışma saatleri şu şekildedir;
Pazartesi : 08:30 - 12:00 , 12:30 - 15:15
Perşembe : 08:30 - 12:00 , 12:30 - 15:15
Cuma : 08:30 - 13:00
Kanada konsolosluğu resmi tatillerde ise hizmet vermemektedir.
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