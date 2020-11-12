Kamp zevkini yaşayabileceğiniz en iyi 5 yer

Kabak Koyu

Fethiye’de bulunan Kabak Koyu’nda kamp için çok fazla seçenek mevcut. Yazları tatil için sık sık tercih edilen Kabak Koyu, sonbaharda da sıcaklık arayanlar için harika bir tercih. Çok fazla kamp alanı dışında konaklayabilmeniz için bungalov evler de bulabilirsiniz. Sonbahar aylarında yolunuz Muğla’ya düşerse birkaç gün burada mutlaka konaklamalısınız. Harika yürüyüş parkurlarının yanı sıra tarif edilemez doğasının tadını da çıkarabilirsiniz.

Torkul Yaylası

Düzce’nin harika doğal güzellikleri arasında kamp deneyimi yaşamak isteyenleri ilk tercihi Torkul Yaylası oluyor. Şehire yakın olup, şehirden çok uzak olduğunuz alanlardan biri olan yayla, kamp için de harika bir yer. Ziyaret için de en güzel mevsim tabii ki sonbahar. Kamp tatilinin yanı sıra günübirlik geziler de gerçekleştirebilirsiniz. Ancak oraya gittiğiniz an kamp yapmak isteyeceksiniz. Konaklama alanı ve kamp tesisi bulunmamasına rağmen kamp tutkunlarının uğrak noktası halini alan yaylada telefon da pek fazla çekmiyor. Burada gerçekten gürültüden, kalabalıktan uzaklaşabilirsiniz.

Yedigöller

Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde çok yoğun ziyaretçi çeken Yedigöller, kamp tatili yapmak isteyenlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Kamp yapmak için belirlenmiş özel tesislerin olduğu Yedigöller ilk defa kamp yapacaklar için de harika bir tercih. Ayrıca göllerin etrafında gürültüden uzak güzel bir yürüyüş yapma imkanı da bulabilirsiniz. Eşsiz doğanın tadını çıkarırken güzel bir kamp deneyimi de yaşayabilirsiniz.

Şirinyazı Göleti

Bolu Mengen’de bulunan Şirinyazı Göleti, kamp yapmak için de harika bir yer. Kamp alanı dışında piknik alanları, yürüyüş parkurları da bulunduğundan özellikle hafta sonları biraz kalabalık olabilir. Eğer fırsatınız varsa hafta içi harika bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz. Mis kokulu sık ağaçlar ve göl etrafında yapacağınız bu kamp sizin için unutulmaz olacak.

Ağva

İstanbul’a yakınlığı sebebiyle kamp tutkunları tarafından sık sık tercih edilen Ağva, tam bir kamp cenneti. İster doğanın içine dalıp kamp yapabilir isterseniz de deniz kenarını tercih edebilirsiniz. Yaz aylarında sık tercih edilmesinin yanı sıra sonbahar kamp aktiviteleri için de harika bir yer. Ağva’da bulunan harika kamp alanlarına dilerseniz özel aracınızla dilerseniz de toplu taşıma kullanarak ulaşabilirsiniz.