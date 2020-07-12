Kamp yapmanın incelikleri

Kampçılık, olanakların kısıtlı olduğu bir yerde iyi bir çadır ve kaliteli malzemelerle doğayla baş başa kalmaktır. Elbette doğaya saygı duyup onun kurallarına göre hareket ederek... Yani kampçılık muhteşem bir kamp alanının ortasına ateş yakarak, şarkılar türküler söyleyip hem diğer kampçıları hem de kamp alanının gerçek sahipler olan yabani hayvanları rahatsız etmek değildir. Temelde yaz ve kış kampçılığı olmak üzere iki tür kampçılık var. Yaz kampçılığı bilgisi olmayanların bile deneyebileceği ve birçok şeyi yaşayarak öğrenebileceği bir alan. Çadır yerinin olabildiğince düz, su kaynağına yakın, taş düşme riskinin olmadığı, patikadan uzak ve daha önce kamp kurulmuş bir yer olması yaz kampçılığında dikkat edilmesi gereken en temel noktalar. Kış kampçılığıysa yazın yapılanla karşılaştırılamayacak kadar zor bir tür. Çadır yeri seçiminden kurulmasına kadar olan süreç bile başlı başına zorluklar içeriyor. Bu kampçılık türünün eğitiminin alınmadan yapılması riskli.









Mutlaka gerekenler



Çadır: En basit çadırlar yazlık olanları. Bunları çok fazla uğraşmadan kurup içinde rahatlıkla uyuyabilirsiniz. Kötü hava koşullarında yetersiz kalabilir. Kış kampları için önerim, kar etekleri de olan dört mevsim çadırlar. Hem ısı yalıtımları iyi hem de karlı havalarda bile çok işe yarar.



Uyku tulumu ve mat: Konforunuz için olmazsa olmaz, muhteşem ikili. İkisinin de iyi olması halinde kampın en azından barınma kısmı çok iyi geçebilir. Tulum alırken özellikle mumya biçimli, hafif, belli bir koruma derecesi olan, sıkıştırıldığında iyice küçülebilen, çantada çok az yer kaplayan bir şeçim yapın. Kafa kısmı olmayan yorgan biçimli bir tulum alırsanız gece sabaha kadar titrersiniz.



Sırt çantası: Kampçılık için kullanacağınız çanta en az 65 litre olmalı. Bu hacimde bir çanta sizi iki günlük bir kampta idare eder. Çantada omuz askılarının önemli olduğu düşünülür. Oysa çanta belde taşınır sakın almayın. Bel kolonu olmayan bir çantayla yürüyüş yaptığınızda, kısa bir süre sonra omuzlarınız uyuşur. Vücudunuza tam oturması için ayarlanabilir modellerden olmasında fayda var.



Kamp ocakları: Eskiden ateş başı sohbetleri çok yaygındı. Artık birçok alanda ateş yakmak yasak. Yasak olmasa bile kampta ateş yakmak doğru bir davranış değil. Doğaya çok zarar veriyor. Kampçılıkta kullanılan birçok ocak türü var. En basiti özellikle yaz aylarında çok işe yarayan bütan veya bütan-propan tüpler. Bu arada çadır içinde asla ocak yakmayın.









Giysiler: En çok ihmal edilen şeylerin başında giysiler geliyor. Oysa doğada en çok sorunu, kalitesiz giysi yüzünden yaşarsınız. Eskiden kampa kazak, gömlek, kot pantolon, parkayla gidilirdi. Oysa artık gelişen teknoloji sayesinde çabuk kuruyan, su geçirmeyen, teri dışarı atan ve soğuktan koruyan kaliteli giysilere ulaşmak mümkün. Eğer kampçılık yapacaksınız bu tür giysilerden edinin.



Ayakkabı: Fiyatına göre değil, kullanım amacına göre seçilmeli. İlk şartımız rahat, dayanıklı ve koruyucu özellikleri olması. Ayakkabıda ne kadar az dikiş varsa su geçirmezliği o kadar fazla olur. Bunun için nefes alabilen kumaşlardan yapılmış ayakkabılar tercih edilmeli. Ayakkabı bileği mutlaka kavramalı, kaygan zeminde iyi tutunabilmeli.



Beslenme planınız olsun



Kampa giderken yiyecek planlaması en zor konulardan biri. Uzun yürüyüşler yapacaksanız iyi beslenmeniz gerekir. Bu nedenle yanınıza karbonhidrat, protein ve yağ içeren birçok yiyecek almalısınız. Bir-iki günlük etkinliklerde sorun olmaz ama uzun kamplarda besleyici ve enerji veren yiyeceğiniz olmazsa ciddi sorunlar yaşanabilir. Uzun yürüyüş ve zorlu tırmanışlarda bir dağcı en az 6 bin kalori harcar. Bu nedenle yanınıza makarna, kavurma, ton balığı, hazır mantı ve bal-pekmez gibi yiyecekler alın.



Kamp yeri seçiminde dört altın kural



İlk kural doğaya az zarar verecek yerlerin seçilmesidir. Bu nedenle tercihiniz her zaman eski kamp yerlerinden yana olsun.



Kayalık yamaçlarda kurulan kamplar fazla iz bırakmaz. Çayırlar çok hızlı zarar görür. Bu nedenle bu tür yerlerde kamp kurmak zorunluysa birkaç günde bir çadırların yerini değiştirmek iyi bir çevre önlemidir.



Su kenarları iki büyük risk taşıyor. Birincisi, su kenarlarındaki bitkiler çok hassastır ve vereceğiniz zararı uzun bir süre telafi edemez; ikincisi, ani bir yağmur sonrası sel sularına kapılma ihtimaliniz yüksektir.



Rüzgârın yönü önemlidir. Dağ rüzgârları sık sık yön değiştirmekle birlikte hâkim yönü belirleyerek çadırın ağzını esen yönün tersine kurmak rahat etmenizi sağlar.



10 TEMEL MALZEME



Doğaya hangi amaçla ve ne kadar süreyle giderseniz gidin, mutlaka çantanızın bir köşesine temel malzemeleri koymanız gerekiyor.



Harita

Pusula

Kafa lambası (yedek pili ve ampulü de beraber)

Fazladan yiyecek ve su (acil durumlar için)

Fazladan giyecek (acil durumlar için)

Güneş gözlüğü

İlkyardım kiti

Kibrit, çakmak koruyucusu

Ateşleyici (kibrit, çakmak)

Bıçak ve düdük