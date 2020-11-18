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Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor

Samsun'da sonbaharla birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) himayesindeki gölette eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Göleti ziyaret edip, kamp kurmak isteyenler, salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır kapalı olan göletin, ziyarete açılmasını istiyor.

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OMÜ göletinde, çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle eşsiz manzara ortaya çıktı. Yaklaşık 4 ay önce pandemi süreciyle birlikte ziyarete kapatılan gölet, en sakin günlerini yaşıyor. Doğa ve kamp tutkunlarının yanı sıra vatandaşlar, girişine ‘Covid-19 salgın hastalık nedeni ile gölet sahasına girmek yasaktır’ tabelası asılan göletin, tedbir alınıp, yeniden ziyarete açılmasını istiyor.

Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor



'DOĞAL YAŞAM ALANLARI KAPANMASIN’

Gündelik yaşamın stresinden kurtulmak için doğal yaşam alanlarını ziyaret etmeyi sevdiğini belirten Uğur Bektaş, “Devletimizin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemlere hepimiz uyum sağlıyor ve bunu takdirle izliyoruz. Alışveriş merkezleri açıkken doğal yaşam alanlarının kapalı olmasını istemiyorum. Ben, yakınlarımla alışveriş merkezlerine gitmek yerine doğal yaşam alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak vakit geçirmek istiyorum” dedi.

Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor


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