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Kamçatka nerede? Kamçatka'nın harita üzerindeki konumu
Seyahat
Haber Giriş: 06.07.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Kamçatka nerede? Kamçatka'nın harita üzerindeki konumu

Kamçatka nerede sorusu, bölgede bir yolcu uçağının kaybolması ve haber alınamaması üzerine araştırılan konu oldu. Kamçatka nerede sorusuna alacakları cevaba göre bölgeyi daha yakından tanıma fırsatını elde edecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Kamçatka nerede? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Kamçatka; Rusya'ya bağlı Kamçatka Krayının üzerinde bulunduğu, Asya'nın doğusunda yer alan yarımadadır.

Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasındadır. Üzerinde bazıları sönmüş durumda olan kırka yakın yanardağ vardır. Soğuk ve ormanlık bir bölge olması nedeniyle yüz ölçümü büyük olmasına karşın ancak 300.000 kişi yaşar. Nüfusun yarısı bir balıkçılık limanı olan Petropavlovsk (Kamçatski)'ta yaşar.

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