Kalem Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kalem Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kalem Adası, 1973 yılında ünlü bir iş adamı tarafından satın alınarak otel haline getirilmiştir. Oliviera Resort adı verilen otel Türkiye’nin hala ilk ve tek ada oteli olma özelliğine sahiptir.

Kalem Adası Nerede?

Ege'nin incisi olarak nitelendirilen Kalem Adası, İzmir şehrinin Dikili ilçesinde, ülkemizin ilk ve tek ada otelini barındırmaktadır. Bademli Köyü'ne 450 kilometre uzaklıkta yer alan ada, palmiyeleri ve muazzam bitki örtüsü ile meşhurdur.

Kalem Adası’na Nasıl Gidilir?

İzmir Dikili ilçesinde bulunan Bademli Köyü, merkezden 10 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Volkanik bir oluşumun parçası olan Kalem Adası'na gitmek için ilk olarak adada bulunan otelin Bademli Köyü'nde yer alan otoparkına gitmeniz gerekmektedir. Daha sonra otelin teknesi ile adaya yolculuk edebilirsiniz.

Kalem Adası’nın Turistik Yerleri

Kalem Adası sularının şifalı olduğuna dair bir inanış vardır. Burada denize giren kişinin şifa bulacağına inanılmaktadır. Mavi Bayraklı olan sahilinde botanik bahçelerini gezebilir, bu bahçelerde yer alan tarihi eserleri ziyaret edebilirsiniz.

Kalem Adası'nda tarihi yaşatan yerleşim yerleri bulunmaktadır. Ayrıca Hanımın Köyü ve Pissa Plajı'da görülmeye değer yerler arasındadır.

Kalem Adası'nda ülkemizin ilk ve tek ada oteli olan Oliviera Resort yer almaktadır. Otel, genellikle balayına gelen çiftler tarafından tercih edilir. Fakat adada kalmak ve doğal güzelliklerin tadına varmak isterseniz burada konaklayabilirsiniz.

Kalem Adası'nda gerçekleştirilen su sporlarını hem öğrenebilir hem de katılabilirsiniz. Otelin bünyesinde dalış yaparak, berrak suyun içerisindeki deniz canlılarını keşfedebilirsiniz. Ayrıca Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından onaylı merkezde, isterseniz deneme dalışları yapabilir, isterseniz de eğitim alabilirsiniz.

Kalem Adası'na gittiğinizde siyah yediveren üzümü koruğundan yapılan, koruk suyunu tatma fırsatını da kaçırmamalısınız.

Kalem Adası’nda Konaklama Seçenekleri

Kalem Adası'nda konaklama seçenekleri sınırlıdır. Ada tamamen bir otel olmasından dolayı tek konaklama seçeneğiniz de Oliviera Resort oteldir. Fakat adaya günü birlik yapılan tekne turlarına katılabilir ve adayı yalnızca belirli bir mesafeden görebilirsiniz.

Kalem Adası’na yakın olan Bademli Köyü’nde de konaklama şansınız vardır. Böylece otelden rezervasyon yaptırarak günü birlik, belirli bir ücret ödeyerek ada içerisinde gezebilir, plajları kullanabilirsiniz. Bunların dışında herhangi bir şekilde, yalnızca gezme amacıyla adaya gidilmemektedir.

Kalem Adası Tarihi ve Özellikleri

Strabon, dünyaca ünlü bir tarihçidir. Ege Bölgesi'nde Aiolis'de bulunan üç küçük adadan bahseder. Arginussai olarak adlandırılan bu adalar Güvercin Adası, Garip Adası ve Kalem Adası'dır. M.Ö. 406 yılında Sparta ve Atina arasında yapılan savaştan bahsedilmektedir. 270 adet geminin bulundupu bu savaş en büyük deniz savaşı olarak tarihe geçmiştir.

Atina'nın zafer kazanması ile sonuçlanan savaşta pek çok gemi suların altına gömülmüştür. Kalem Adası'nda bu dönemlere ve M.Ö. 1200 yıllarına dayanan antik kalıntılar bulunmuştur. Ayrıca şimdilerde Çandarlı olarak bilinen Pitane, Midilli Adası olarak bilinen Lesbos, Bergama olarak bilinen Pergamon ve yine şimdilerde Dikili olarak bilinen Aternus, Kalem Adası'nın çevresindedir. Tüm bu şehirler Helenistik dönemin en görkemli şehirleri olarak bilinmektedir.

1973 yılında ise ünlü bir iş adamı olan Yüksel Dartar tarafından satın alınan ada, kocaman bir otele dönüştürülmüştür. Yaklaşık 40 odalı bir butik otel olan Oliviera Resort, Ege Bölgesi’nin tarihine göre tasarlanmış taş binalardan oluşmaktadır.