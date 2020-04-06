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Kaleiçi en sessiz günlerini yaşıyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:07,Son Güncelleme:/

Kaleiçi en sessiz günlerini yaşıyor

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü. Renkli geceleri ve eğlence mekanlarıyla ünlü semtte, bugünlerde sadece açık pansiyonlar ve çalışanlar bulunuyor.

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Koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrıları yapılıp, 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla, turizm kenti Antalya da sessizliğe büründü. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve eğlence mekanları ile tarihi semtleriyle ünlü olan kent, en sessiz günlerini yaşıyor.

Kaleiçi en sessiz günlerini yaşıyor



Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan tarihi Kaleiçi'nde de sadece pansiyon sahipleri ile çalışanlar kaldı. Eğlence merkezlerinin faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmesi nedeniyle masa ve sandalyelerin toplandığı Kaleiçi'nde, esnaf da dükkanlarının önünde oturarak zaman geçiriyor. Kaleiçi'nin girişinde bulunan tarihi Hadrian Kapısı'ndan bugünlerde neredeyse kimse geçmiyor.

Kaleiçi en sessiz günlerini yaşıyor


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