Kalbinizin Artvin’de kalmasını sağlayacak güzellikteki 5 yer

Borçka Karagöl

Tam bir doğa harikası olan Karagöl, son zamanlarda doğa severlerin uğrak noktası haline geldi. Gözünüzün alabildiğine yeşile bürünmüş bu yer size huzur katacak. İlçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Karagöl için yemyeşil bir cennet diyebiliriz. Gölün üzerindeki iskelenin de eşsiz bir güzellik kattığı bu yerde bol oksijenli doğa yürüyüşü yapabilir ve manzarayı fotoğraflarınızla ölümsüzleştirebilirsiniz.

Şavşat Karagöl

Artvin’e gidip Şavşat Karagöl’e uğramazsanız çok şey kaybedersiniz. Bu muhteşem doğa harikası, seyahat tutkunlarının da uğrak yeri haline geldi. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl’de konaklamanız için otel bulunmuyor. Günübirlik turlar için tercih edebileceğiniz Karagöl’de doğanın içinde huzurlu bir öğle yemeği yiyebilmeniz de mümkün. Gölün içerisinde bulunan çeşit çeşit balığı neredeyse ellerinizle besleyebiliyorsunuz. Yukarıdan bakıldığında bir kalbi anımsatan gölde sandallarla da gezebilirsiniz.

Mençuna Şelalesi

Artvin turunuzda listenin başında olması gereken yerlerden biri de Mençuna Şelalesi. Büyüklü küçüklü pek çok şelale bulunsa da Mençuna’nın yeri bir başka. Arhavi’ye 16 kilometre mesafede bulunan şelale, Artvin’de en çok gezilen yerler arasında yer alıyor. Kayalar üzerinden durmadan akan suyun güzelliği sizi büyüleyecek. Şelalenin alt kısmında bulunan asma köprüden de karşı tarafa geçebilirsiniz. Şelale etrafında bulunan tesislerde ise Karadeniz’in eşsiz mutfağına ait yemekleri tadabilirsiniz.

Arsiyan Yaylası

Sessizlik ve huzur arayanlar için harika bir fikir olan Artvin’de yaylalar da mutlaka görülmeli. Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yaylalardan biri de Arsiyan. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen yayla, kalabalıktan uzaklaşıp huzur bulmak isteyenlerin uğrak noktası. İçerisinde bulunan göllerle de dikkatleri çeken yayla, zengin bitki örtüsü ile de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğayla iç içe bir tatil istiyorsanız Arsiyan Yaylası tam size göre.

Çifteköprü

Karadeniz dizilerinde aşıkların buluşma noktası olarak gösterilen köprüler günümüzde de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Mençuna Şelalesi yolu üzerinde bulunan Çifteköprü, birbirinin aynısın iki köprü. Yıllardır tarihi dokusunu koruyan bu köprüler, yemyeşil ağaçların arasında harika bir görüntü de oluşturuyor. Karadeniz’e kadar gidip harika köprülerini görüp, manzarayı bir de oradan izlemeden olmaz.