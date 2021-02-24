Kalamış Parkı Nerede? Kalamış Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Kentlerin kimliğini oluşturmada parkların önemi oldukça büyüktür. Kişilerin fiziksel ve sosyal çevreleri ile etkileşimlerini arttırırken proje alanı seçimi önemli bir rol oynuyor.



Kalamış Parkı Hakkında Bilgi



Kalamış Parkı'nın içinde kaykay pisti, plaj voleybolu, basketbol sahası, koşu pisti ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor.



Kaykay pisti zemini de olabilecek yaralanmaları azaltarak ve sporcu performansını arttıracak şekilde iyileştirildi. Aynı zamanda var olan rampa ve engeller onarılarak yerleri ise sürekli bir hareket noktasına olanak verecek şekilde düzenlendi. Eklenen yeni rampalar sayesinde bu pist, farklı seviyelerdeki sporcuların bir arada bulunabilmesine olanak sağladı. Yenilenen zeminlerde ise, grafik tasarım, onarmayı, hareketi, üretmeyi, paylaşmayı temsil eden ve fiziksel çevreyi referans alan çeşitli renk ve formlardan meydana geliyor. Tüm bu onarım ve dönüşümün yanı sıra parkın spor faaliyetleri ile çeşitli spor dallarında kullanımı da bu sayede arttırıldı.



Kalamış Parkı Nerede?



Kalamış Parkı İstanbul ilimizin en gözde ve en çok turist toplayan parkları arasında yer alıyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan bu park, yenilenen tasarımı ile pek çok spor faaliyeti yapılmasına da olanak sunuyor. Kalamış Parkı, Bostancı istikametine doğru uzanıyor.



Kalamış Parkı'na Nasıl Gidilir?



Kalamış Parkı'na gitmek için çeşitli toplu taşıma araçlarını kullanabilir ve dilerseniz kendi aracınızla da parka ulaşım sağlayabilirsiniz. Kalamış Parkı'na vapur, otobüs, tren, minibüs, metro gibi araçları kullanarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 16D, 4 numaralı otobüsleri kullanarak Kalamış Parkı'na ulaşabilir ve bu keyifli parkın tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda taksi ile de bölgeye rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul'un en merkezi bölgelerinden birisi olan Kadıköy'de yer alan Kalamış Parkı, eskilerden günümüze kadar sevgilileri buluşturan önemli bir simge haline gelmiştir. Hala sevgilileri buluşturan bu özel parka gelerek anılarınızı tazeleyebilir ya da anılarınıza yenisini ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda Kalamış Parkı'na gidebilmek için;

- Bostancı – Kadıköy arasında çalışan 4 numaralı

- Kadıköy – Erenköy arasında çalışan E R1 numaralı

- Pendik – Kadıköy arasında çalışan 222 numaralı

- Kadıköy – Fenerbahçe arasında çalışan F B1, F B2 numaralı

- Kadıköy – Göztepe arasında çalışan G Z1 numaralı otobüsleri kullanarak Kalamış'a kolaylıkla ulaşabilir ve sevdikleriniz ile hoş vakit geçirebilirsiniz.

Kalamış Parkı Tarihi



Kalamış Parkı, eski zamanlarda her yaştan aşığı bir araya getiren, sevgililerin buluşma noktası olarak görülüyordu. Kalamış parkı güzelliği ile tüm ülkemizde sevilen ve merak edilen bir park halini aldı. Çok geniş bir alanda konumlanan Kalamış Parkı'nın içinde çeşitli gezinti alanları ve spor yapmaya imkan sunacak alanlar bulunuyor.



Kalamış Parkı Özellikleri



İstanbul'un keşif rotasına Kalamış Parkı'nı eklemişseniz Kalamış Parkı'nın meşhur lezzetlerini tatmayı ihmal etmemelisiniz. Kalamış Parkı'nda bulunan çok sayıda restorana sevdikleriniz ile bu güzel parkın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Tarihi bir özelliği olan bu parkta sahil boyunca yürüyerek bol oksijen alabilirsiniz. Aynı zamanda Fener Adası turu yaparak sevdikleriniz ile keyifli ve eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz.