Kaklık Mağarası Nerededir? Kaklık Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Doğal ve tarihi güzellikler bölgenin ziyaretçi akınına uğramasını sağlayan özelliklerdir. Ülkemizde doğal ve tarihi güzellikler açısından oldukça zengin bir ülke olduğu için her yıl yerli ve yabancı turist akını akınına sebep olmaktadır. Farklı yüzey şekilleri, farklı coğrafi özellikler ve yapı taşları ülkemizin doğal güzelliklerini doğal güzelliklerini ön plana çıkarır. Mağara ziyaretlerini ise birçok kişi oldukça esrarengiz ve etkileyici bulmaktadır. Kaklık Mağarası da mağara ziyaretleri yapmak isteyenler için oldukça önemli bir mağara olarak karşımıza çıkar.

Kaklık Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kaklık Mağarası; Kaklık Mahallesi, Haydar Baba Caddesi 20240 Honaz/ Denizli adresinde bulunmaktadır. Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan Kaklık Mağarası Denizli'den Ana yola çıkıp Afyon tarafına seyir halindeyken Kaklık'ta bundan Soma çimento fabrikası tarafında yer alan yoldan devam edilir. 3 kilometre kadar gidildikten sonra Kaklık Mağarası'na ulaşılmış olur. Denizli- Kaklık arası 30 kilometre mesafededir. İstanbul'dan Kaklık Mağarası'na ulaşmak isteyenler ise; önce Denizli'ye buradan da Kaklık ulaşabilir.

Ankara'dan Kaklık Mağarası ziyaret etmek isteyen kişiler ise D200, D595 veya Konya Denizli yolu kullanarak Kaklık Mağarası'na ulaşabilir. Oldukça kolay bir ulaşımı bulunan Kaklık Mağarası görüntüleri de oldukça etkileyicidir.

Kaklık Mağarası Özellikleri

Kaklık Mağarası, damlataş, sarkıt ve dikitleri ile süslü olan bir mağaradır. Pamukkale travertenlerine benzer bir yapıda bulunan Kaklık Mağarası içinde de traverten basamakları bulunur. Kaklık Mağarası'nın diğer adı ise Küçük Pamukkale veya Mağara Pamukkale olarak bilinmektedir. Kaklık Mağarası’nın içinde termal su bulunmaktadır.

Bu suyun bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. İçeriğinde bulunan kükürt sayesinde cilt hastalıklarını iyileştirdiği bilinen Kaklık Mağarası, sağlık turizmi açısından da oldukça önemlidir. Kaklık Mağarası yanında bulunan yüzme havuzu, küçük amfi tiyatro ve seyir alanları, kafeterya ve kamelyalar, 2002 yılının mayıs ayı itibariyle ziyaretçilerin hizmetindedir. Çöküntü obruğu olarak bulunan Kaklık Mağarası çevresinde mesozoic kireçtaşı, kil kum taşı ve komglemera özelliklerine sahiptir.

Her sezon ziyaretçi akınına uğrayan Kaklık Mağarası her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır. Kaklık Mağarası büyük bir yeraltı deresinin oluşturduğu tavanın çökmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Kaklık Mağarası ilk defa 2000 yılında MTA Genel Müdürlüğü jeoloji etütleri Dairesi Kars ve Mağara araştırma bilim elemanları tarafından ortaya çıkarılmıştır. Mayıs 2002 tarihinden itibaren Turizm'e kazandırılmış olan Kaklık Mağarası özellikle birçok kişinin ziyaret ettiği esrarengiz mağaralardan biridir.

Kaklık Mağarası Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücreti

14 metre yüksekliği 190 metre uzunluğu bundan Kaklık Mağarası, Denizli’de bundan bir mağaradır. Belediye hizmetinde bulunan mağaraya giriş ücreti ise oldukça cüzi bir miktardır. 3 lira olan Kaklık Mağarası’nın girişi haftanın her günü ziyarete açıktır. Sabah 08.00 akşam 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Kaklık Mağarası kapısı ziyaretçilerini beklemektedir. İçinde buluna şifalı termal su özellikle cilt hastalığı ola kişiler için tercih sebebi olmaktadır. Kükürt içeriği sayesinde cilt hastalıkların iyi gelen Kaklık Mağarası suyu faydalıdır. Mağara alanı içerisinde bulunan yüzme havuzu sayesinde ziyaretçiler havuzu da kullanarak hem mağara ziyareti yapmış olurken hem de şifa elde etmiş olur.