MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKahramanmaraş'taki park ve mesire alanları kapatıldı
GeriSeyahat Kahramanmaraş'taki park ve mesire alanları kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kahramanmaraş'taki park ve mesire alanları kapatıldı
Seyahat
Ömer KOÇ / DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

Kahramanmaraş'taki park ve mesire alanları kapatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm mesire alanları, park ve bahçeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatıldı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kahramanmaraş'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklanan mesire alanları, park ve bahçeler tamamen kapatıldı. Koronavirüs salgını kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tedbirler çerçevesinde kapatılan yerlere vatandaşların girişleri yasaklandı. Park, bahçe ve mesire alanlarının tüm girişleri bant ve şeritlerle kapatılırken, çevreye de uyarı levhaları asıldı.

Kahramanmaraştaki park ve mesire alanları kapatıldı


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle