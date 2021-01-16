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Kahramanmaraş’taki kayak merkezinde kartpostallık görüntüler
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’taki kayak merkezinde kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kayak merkezinin bulunduğu dağda adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Drone ile kaydedilen görüntülerde kar beyazı kendisini gösterdi.

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Kahramanmaraş’ta birkaç gün önce yağan kar yağışı, özellikle kuzey ilçelerinde etkili olurken, bazı köy yollarında da ulaşımda aksamalara neden oldu. Kapanan yollar ekipler tarafından açılırken, kar yağışının etkili olduğu Ahır Dağı’da beyaz örtüye büründü. Şehir merkezine 18 kilometre mesafede olan ve bölgenin kış turizmi merkezleri arasında yerini alan Yedikuyular mevkiinde ise kar bölgeyi adeta beyaza bürüdü.

Kahramanmaraş’taki kayak merkezinde kartpostallık görüntüler



Kar kalınlığının 70 santimetreye kadar çıktığı alan drone ile görüntülenirken, kayak merkezindeki telesiyej, bungalov evler ve ormanlardaki beyaz örtü adeta görsel şölen oluşturdu. Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerine etkili olan yağmur ve kar yağışlarının hafta sonunda da süreceği öğrenildi.

Kahramanmaraş’taki kayak merkezinde kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’taki kayak merkezinde kartpostallık görüntüler


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