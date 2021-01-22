Kahramanmaraş’ın zirvesi: Başkonuş Yaylası

Kahramanmaraş kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Başkonuş Yaylası, yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de dikkat çekti. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın verilerine göre, İngiltere’deki endemik bitki sayısını iki katı olan ve 2 bin 782 çeşit endemik bitki barındıran bölge sık orman yapısı ile bölgenin oksijen ve soğuk hava deposu konumunda yer alıyor.







Yaz ve kış mevsimlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yayla, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Bölgede yer alan göletle birlikte mavi, ağaçların yeşili ve kar beyazının birleşimi ile renk cümbüşü yaşandı.







Pandemi sürecinde de vatandaşlar tarafından ziyaret edilen yaylanın güzellikleri drone ile görüntülendi. Kimi vatandaş yaban hayvanlarını fotoğraflarken, kimisi de karda kızak keyfi sürdü.







Yaylada fotoğraf çekmeye gelen Ensar Özdemir, “Uzun süredir kentimize kar yağmıyordu ve ilk olarak buraya yağdığını gördük ve endemik bitkiler, yabani hayvanları fotoğraflamaya geldik oldukça eğlenceli” dedi.







Başkonuş Yaylası İşletmecisi Serhan Erdoğanyılmaz ise “Başkonuş Yaylası olarak pandeminden sonra çok yoğun talep görüyoruz. Mart ayının sonuna kadar hafta içi de olmak üzere yüzde 100 kapasite ile çalışıyoruz.









17 adet bungalov villamız olmakla beraber 2 adet karavanımız ve çadır karavan kamp alanlarımız bulunmakta. Bölgenin kış turizminde uluslararası standartlarda tek işletmesi olmakla beraber, şehrimizi ve bölgemizi binlerce turisti ağırlayarak, temsil etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.







