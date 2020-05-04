Kahramanmaraş'ın sembolü Taş Köprü'de koronavirüs sessizliği

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalıyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da eklenince tarihi mekanlar da sessizliğe büründü.







Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde yer alan tarihi Taş Köprü'de adeta in cin top oynuyor. Köprü drone ile havadan görüntülenirken, hem manzarası hem de etrafının yeşil alanıyla hayran bırakıyor.







16’ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprünün uzunluğu 160 kilometre civarında. Moloz taş malzemesi kullanılan yapı, ihtişamlı duruşu ile günümüze kadar gelebilmiş durumda.