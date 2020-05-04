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Kahramanmaraş'ın sembolü Taş Köprü'de koronavirüs sessizliği
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın sembolü Taş Köprü'de koronavirüs sessizliği

Kahramanmaraş’ın tarihi yapıtlarının sembol isimlerinden biri olan ‘Taş Köprü’ (Ceyhan Köprüsü) ve çevresinde koronavirüs sessizliği yaşanıyor.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalıyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da eklenince tarihi mekanlar da sessizliğe büründü.

Kahramanmaraşın sembolü Taş Köprüde koronavirüs sessizliği


Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde yer alan tarihi Taş Köprü'de adeta in cin top oynuyor. Köprü drone ile havadan görüntülenirken, hem manzarası hem de etrafının yeşil alanıyla hayran bırakıyor.

Kahramanmaraşın sembolü Taş Köprüde koronavirüs sessizliği


16’ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprünün uzunluğu 160 kilometre civarında. Moloz taş malzemesi kullanılan yapı, ihtişamlı duruşu ile günümüze kadar gelebilmiş durumda.

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