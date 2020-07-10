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Hürriyet
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Kahramanmaraş’ın saklı cenneti: Değirmendere Şelalesi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’ın saklı cenneti: Değirmendere Şelalesi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki Değirmendere Şelalesi doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

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Andırın ilçesine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta Boynuyoğunlu köyündeki etrafı dağlarla çevrili Değirmendere Şelalesi doğaseverlerin ve diğer illerden gelen fotoğrafçıların uğradığı yerlerden biri haline geldi.

Kahramanmaraş’ın saklı cenneti: Değirmendere Şelalesi


Şelalenin, şehirden uzakta doğayla baş başa kalarak stres atmak isteyenlerin gözde mekanı olduğunu belirten doğaseverler, "Değirmendere Şelalesi her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yemyeşil doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Özellikle yaz aylarını doğayla iç içe geçirmek isteyenler burayı tercih ediyor" dediler.

Kahramanmaraş’ın saklı cenneti: Değirmendere Şelalesi


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